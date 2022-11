Agent Bereszyńskiego zabrał głos ws. jego transferu. „Jest to jedna z opcji”

Mecze reprezentacji Polski na mundialu kreują bohaterów, a najczęściej doceniani są liderzy drużyny. W mediach sporo mówi się o roli Roberta Lewandowskiego czy Wojciecha Szczęsnego, choć i piłkarze z drugiego szeregu również prezentują się co najmniej obiecująco. Jednym z nich jest Bartosz Bereszyński, który budzi poważnie zainteresowanie wielkich klubów na rynku transferowym.

Mundial 2022. Bartosz Bereszyński pracuje na transfer

Warto przy tym pamiętać, iż boczny defensor zbiera dobre recenzje za występy na obcej dla siebie pozycji. W kadrze występuje bowiem za lewej obronie niczym za kadencji Jerzego Brzęczka. Prawda jest jednak taka, że obecnie spisuje się o niebo lepiej i zarówno spotkanie z Meksykiem, jak i Arabią Saudyjską może zaliczyć do bardzo udanych.

Jak się okazuje, jego dobra postawa na turnieju może mieć kluczowe znacznie w kontekście potencjalnego transferu.

AS Roma zainteresowana Bartoszem Bereszyńskim

– Mecze Polaków na mistrzostwach świata oglądają wielkie kluby, między innymi AS Roma, ale myślę, że nazwisko Bartka znajdzie się też w kilku innych notesach. Spisuje bardzo dobrze u „polskiego Mourinho”, więc u tego portugalskiego również dałby sobie radę – stwierdził w rozmowie z portalem meczyki.pl Błażej Telichowski pracujący w agencji reprezentującej interesy bocznego obrońcy.

O zainteresowaniu ze strony drużyny Wilków mówi się już od jakiegoś czasu, na ten temat rozpisywały się między innymi włoskie media. Teraz przedstawiciel Bereszyńskiego osobiście potwierdził, iż nie jest to temat wyssany z palca. – Nie ma co mówić, że nie ma takiego tematu, bo to już się przewinęło… Powiem tak, jest to jeden z możliwych wariantów – stwierdził enigmatycznie. Nie zdradził jednak, z jakich innych kierunków jest zainteresowanie Polakiem.

