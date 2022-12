Tak powinniśmy zagrać w meczu Polska – Francja. Były reprezentant broni Michniewicza

W mistrzostwach świata 2022 reprezentacja Polski odniosła sukces, jakiego nie udało jej się osiągnąć od 1986 roku – wyszła z grupy. Złożyły się na to remis 0:0 z Meksykiem, wygrana 2:0 z Arabią Saudyjską oraz porażka 0:2 z Argentyną. Wiele osób narzeka jednak na styl, w jakim Biało-Czerwoni doszli do celu. Wiele osób mimo niego domaga się nawet zwolnienia Czesława Michniewicza. Jacek Krzynówek do tego grona bynajmniej nie należy.

Jacek Krzynówek broni Czesława Michniewicza, ale też wymaga

W rozmowie z portalem meczyki.pl postanowił on bronić selekcjonera naszej kadry narodowej. – To jest popadanie ze skrajności w skrajność. Selekcjoner wykonał swoje zadanie, wyszedł z grupy – przekonuje. Twierdzi, że Biało-Czerwonym potrzeba więcej stabilizacji na tym stanowisku.

Jednocześnie jednak Krzynówek uważa, iż nastawienie do gry w reprezentacji Polski musi się zmienić. – Można się czepiać stylu, w jakim to osiągnęliśmy. To nie może tak wyglądać. Wiadomo, w jakich okolicznościach przejmował kadrę, przed barażami o mundial, do którego się zakwalifikował. Inny cel, czyli utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów, także się powiódł – przypomniał były zawodnik Bayeru Leverkusen czy Wolfsburga.

Jakim składem zagrać w meczu Polska – Francja?

Zapytany o to, jaki skład wystawiłby na mecz z Francją, gdyby sam był trenerem naszej kadry, Krzynówek odpowiedział, iż dokonałby wyłącznie jednej roszady względem tej jedenastki, która wyszła na Argentynę. – W pomocy zastanowiłbym się nad obecnością Krychowiaka, chociaż jego doświadczenie może być bezcenne. Jedyną roszadę, której bym dokonał to powrót Arkadiusza Milika do wyjściowej jedenastki za Karola Świderskiego – zakończył.

Czytaj też:

Tabele grup E i F. Sensacyjne rozstrzygnięcia w meczach mistrzostw świataCzytaj też:

Dawid Kownacki opuści Fortunę Dusseldorf. Klub wydał oświadczenie