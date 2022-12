Lewandowski przemówił jednoznacznie. Ważne słowa przed meczem Polska – Francja

Robert Lewandowski jest jednym z tych piłkarzy, którym ewidentnie nie podoba się aktualny styl gry reprezentacji Polski. Mimo że to właśnie skrajnie pragmatyczna, defensywna i czasem wręcz toporna gra sprawiła, iż Biało-Czerwoni wyszli z mundialowej grupy pierwszy raz od 36 lat, kapitan naszej drużyny jest przekonany, że stać ją na więcej.

Robert Lewandowski nie jest zadowolony z gry reprezentacji Polski

Wiele o podejściu napastnika FC Barcelony mówi przemowa, którą wygłosił w szatni zaraz po zakończeniu ostatniego meczu Polaków w fazie grupowej. Przypomnijmy – awans do 1/8 finału wywalczyli po remisie z Meksykiem (0:0), triumfie nad Arabią Saudyjską (2:0) i porażce z Argentyną (0:2).

W ostatnim spotkaniu podopieczni Czesława Michniewicza znów zaprezentowali się fatalnie pod kątem stylu, za co spotkała ich (oraz samego trenera) spora krytyka. Robert Lewandowski uważa jednak, że w meczu z Francją Polska powinna pokazać inną twarz. Czy jest spisana na stratę?

Polska – Francja. Przemowa Roberta Lewandowskiego

– Damy radę tylko wtedy, jeśli wyjdziemy z klatą wypiętą do przodu, będziemy chcieli grać w piłkę i damy z siebie maksa od pierwszej do ostatniej minuty. Wyciągnijmy wnioski z tego, co dzisiaj zrobiliśmy źle. Jeśli to poprawimy, z Francją może być nawet łatwiej – powiedział „Lewy” do swoich kolegów z zespołu zaraz po ostatnim gwizdku w starciu z Argentyną. Jego mowę uchwyciły kamery kanału „Łączy nas piłka”.

– Jeśli dobrze przeanalizujemy doświadczenie z tego meczu, to w kolejnym możemy grać lepiej nie tylko w obronie, ale i z piłką. Jestem co do tego przekonany. Wierzę w to, że mecz z Francją będzie inny. Po nim powiemy, że daliśmy z siebie wszystko i jesteśmy z siebie dumni. Tego wam życzę – zakończył.

