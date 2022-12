Michniewicz: Jeżeli spełnimy ten warunek, możemy okrzyknąć się mistrzami świata

W sobotę 3 grudnia Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński w towarzystwie trenera reprezentacji Polski pojawili się na konferencji prasowej tuż przed niedzielnym starciem 1/8 finału Mistrzostw Świata z Francją. Będzie to pierwszy od 1986 roku występ Polski w fazie pucharowej. Przed naszą reprezentacją zadanie najtrudniejsze z możliwych – zmierzą się z aktualnym mistrzem świata. Jednak, jak twierdzi Arkadiusz Milik, polscy piłkarze nie czują żadnej presji.

Katar 2022. Podsumowanie rozgrywek reprezentacji Polski

Polacy do tej pory zdołali zatrzymać Hirvinga Lozano – napastnika Meksyku oraz Salema al Davarsiego z drużyny Arabii Saudyjskiej. Nie potrafili jednak powstrzymać załogi Messiego. Mecz z Argentyną zakończył się dla nas słodko-gorzką przegraną 2:0 – dającą nam wejście do 1/8 finału MŚ. Jak będzie z Francją?

– Na pewno to będzie zupełnie inny mecz niż spotkania fazy grupowej. Musimy skupić się na sobie. Wiemy, co chcemy poprawić. Francja jest na podobnym poziomie jak Argentyna. Może ma jeszcze więcej indywidualności w składzie, więcej szybszych zawodników na skrzydłach. Jeżeli pokonamy broniących tytułu rywali, to możemy okrzyknąć się na chwilę właśnie mistrzami świata. Marzymy o tym – powiedział Czesław Michniewicz podczas konferencji.

Arkadiusz Milik o tym, jak zatrzymać Mbappe

Francuski dziennikarz, chcąc wybadać taktykę przeciwników, zapytał jaki pomysł mają polscy piłkarze na pokonanie napastnika PSG Kyliana Mbappe. – Zawodnikom grającym na tyłach chyba trzeba będzie kupić skuter, inaczej ciężko będzie go dogonić – odparł żartobliwie Arkadiusz Milik.

– A już mówiąc serio: trudno będzie mierzyć się z jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym piłkarzem świata. Liczyć się będzie kolektyw, musimy bronić się razem – dodał.

Polska – Francja. W drużynie siła

Milik nie omieszkał również wspomnieć o istotnej roli Wojciecha Szczęsnego. – Nie jestem zdziwiony jego dyspozycją, nie nauczył się bronić wczoraj, to nie są jego jedyne trzy wspaniałe występy w życiu, w przeszłości rozegrał ich wiele. Od lat gra w Juventusie, wiele osiągnął, znamy jego wartość, wiemy czego się spodziewać. Jesteśmy szczęśliwi, że na mundial przyjechał w takiej formie i nam pomógł. Liczę, że w niedzielę też nam pomoże – mówił.

Na konferencji pojawił się również Piotr Zieliński, który zapewnił kibiców o całkowitym zdeterminowaniu. – Wewnątrz naszej drużyny jest dobra atmosfera, odpowiednie nastawienie do tego meczu. Wszyscy wierzymy, że stać nas na to, żeby powalczyć z reprezentacja Francji. I żebyśmy to my awansowali do ćwierćfinału. Zrobimy wszystko, aby tak się stało. – Zadeklarował Zieliński.

Rozstrzygający o kwestii ćwierćfinału mecz Polska – Francja zostanie rozegrany w niedzielę 4 grudnia o godzinie 16.00.

