Trzy wielkie nazwiska w grze o posadę trenera Polaków. Sami zgłosili się do PZPN

Mimo że od momentu, gdy reprezentacja Polski odpadła z mundialu minęło już kilkanaście dni, nadal nie wiadomo, kto poprowadzi Biało-Czerwonych w najbliższych miesiącach. Sytuacja jest niepewna, a presja na PZPN-ie dość duża. Federacja jednak nie zamierza się spieszyć. Obecnie trwa sondowanie rynku. Jednocześnie media donoszą, że wielu szkoleniowców samemu zgłasza chęć poprowadzenia naszej kadry. Niektóre nazwiska mogą imponować.

Wielu trenerów chce prowadzić reprezentację Polski

W artykule opublikowanym na portalu sport.tvp.pl czytamy, iż zainteresowanie pracą z reprezentacją Polski wyraża mnóstwo szkoleniowców, a skala tego zjawiska jest zaskakująca. „Według źródeł mowa o 60-70 trenerach, którzy chcą przejąć stanowisko Czesława Michniewicza” – czytamy w tekście.

Jego kontrakt kończy się 31 grudnia 2022 roku i choć spotkał się on dwukrotnie z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej, nadal nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. W dwóch komunikatach wydanych przez federację zdradzono tyle, co nic. Wspominano jedynie, iż ostateczna decyzja co do dalszych losów Michniewicza jeszcze nie zapadła.

Trzech kandydatów na trenera reprezentacji Polski – wielkie nazwiska

Niemniej wydaje się, że gdy nasza federacja na czele z Cezarym Kuleszą, w końcu znajdzie właściwego kandydata, obecny trener pożegna się ze stanowiskiem. W ostatnich tygodniach mówiło się, że wymarzonym selekcjonerem obecnego prezesa naszej federacji jest Andrij Szewczenko. Wiadomo też, iż możliwość pracy z drużyną Biało-Czerwonych odrzucił Maciej Skorża.

Nazwiska trenerów, którzy zgłaszają się do PZPN-u, robią jednak spore wrażenie. We wspomnianym artykule ze sport.tvp.pl czytamy, że Polaków chcieliby poprowadzić między innymi Claudio Ranieri, Andrea Pirlo czy Domenico Tedesco. Pierwszy znany jest przede wszystkim z wygrania Premier League z Leicesterem City. Drugi to żywa legenda włoskiego futbolu, której jednak na starcie kariery trenerskiej nie wyszło w Juventusie. Trzeci ma zaledwie 37 lat, ale zdążył już samodzielnie prowadzić RB Lipsk, Spartak Moskwa czy Schalke 04.

