Napastnik wskazał trenera, który powinien przejąć reprezentację Polski. Zaskakujący wybór

Czas płynie, media prześcigają się w kolejnych doniesieniach, ale nadal nie wiadomo, kto zostanie następnym selekcjonerem reprezentacji Polski. Mało prawdopodobne jest bowiem, aby na stanowisku utrzymał się Czesław Michniewicz. Jeden z piłkarzy, który występował w wielu klubach Ekstraklasy, uważa, że najlepszym wyborem byłby Marek Papszun.

PZPN szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Nie wiadomo jednak, jak na sprawę zatrudnienia nowego selekcjonera zapatruje się sam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Cezary Kulesza. To znaczy – czy wybierze trenera z naszej ojczyzny, czy jednak zagranicznego? Na razie wiadomo tylko tyle, iż zainteresowanie posadą trenera Biało-Czerwonych jest ogromne. Niedawno mówiło się nawet o 60-70 kandydaturach.

Oskar Zawada twierdzi jednak, że najlepsza byłaby ta polska, czyli szkoleniowiec Rakowa Częstochowa. Papszun przejął ten zespół jeszcze w II lidze i wprowadził do Ekstraklasy, a następnie zdobył dwa Puchary Polski i tyle samo Superpucharów. Na półmetku obecnego sezonu Medaliki prowadzą w tabeli z dużą przewagą nad drugą Legią Warszawa.

Oskar Zawada: Marek Papszun poradziłby sobie w reprezentacji Polski

Dlatego właśnie napastnik nie ma wątpliwości. – Marek Papszun jest najlepszym trenerem, jakiego spotkałem w karierze. I mówię to na podstawie doświadczeń z Holandii czy Niemiec, gdzie miałem do czynienia z trenerami z wysokiej półki – stwierdził w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Zawada opisał, iż Papszun jest bardzo wymagający. Trzeba bezwzględnie przestrzegać ustanowionych przez niego zasad i tylko wtedy można żyć z nim dobrze. – Pod kątem tworzenia i rozwoju drużyny, jak i indywidualnego rozwoju zawodnika jest to najlepszy trener w Polsce – stwierdził.

Snajper sądzie, że szkoleniowiec ten na pewno poradziłby sobie w reprezentacji, o ile piłkarze zaakceptowaliby jego pomysł na grę. – To trener, który chce, żeby wszystko było tak, jak on to widzi. Ma to dużo więcej plusów niż minusów. Biorę pod uwagę, że praca w klubie i reprezentacji do dwie różne kwestie. W kadrze nie możesz sobie kupować zawodników, a obracasz się wokół określonej grupy ludzi. Jest to większe wyzwanie, ale na pewno dałby sobie radę – zakończył.

