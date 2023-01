Oficjalnie: On nie poprowadzi reprezentacji Polski. Wybrał inną kadrę

Cezary Kulesza wciąż nie podjął decyzji, co do zatrudnienia odpowiedniego trenera dla polskiej kadry. Szef PZPN w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” wymienił nazwiska szkoleniowców, którzy potencjalnie mogliby podjąć się tego zadania. Każdy z nich to Polak: „Obecnie mamy niewielu wolnych trenerów w Polsce, niezwiązanych kontraktami. Jest Jan Urban (...) Trener Papszun po pierwsze ma ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa. Mówię o trenerach wolnych, jest Jacek Magiera, Ireneusz Mamrot, Maciej Bartoszek, Piotr Stokowiec” – mówił prezes PZPN. Wiadomo już, że jeden zagraniczny kandydat odpadł.

Oficjalnie: Roberto Martinez nie poprowadzi reprezentacji Polski

Roberto Martinez był jednym z ojców sukcesów reprezentacji Belgii przez ostatnich sześć lat. Selekcjoner objął stanowisko trenera Czerwonych Diabłów w 2016 roku i dwa lata później poprowadził kadrę do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w Rosji. W swojej drużynie miał do dyspozycji takie gwiazdy jak, m.in.: Eden Hazard (który niedawno ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej), Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens czy Romelu Lukaku.

Po mistrzostwach świata w Katarze, gdzie Belgowie sensacyjnie nie wyszli z grupy, odnosząc jedno zwycięstwo z Kanadą, stało się jasne, że Roberto Martinez nie będzie dalej selekcjonerem Belgów i podejmie się innego zadania. Hiszpan wymieniany był w gronie kandydatów do objęcia stanowiska szefa kadry Polaków, jednak wiadomo już, że do tego nie dojdzie.

Roberto Martinez nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii

W mediach społecznościowych reprezentacji Portugalii pojawiła się informacja, że Hiszpan został ogłoszony nowym selekcjonerem Nawigatorów: „Nowy lider na pokładzie reprezentacji Portugalii. Witamy trenerze Roberto Martinezie” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

instagram

Przypomnijmy, że Hiszpan zastępuje na tym stanowisku Fernando Santosa, który podobnie, jak swój następca, został zwolniony tuż po mistrzostwach świata w Katarze.

Czytaj też:

Cezary Kulesza wymienił nazwiska kandydatów na selekcjonera. „Mam listę”Czytaj też:

Zaskakujący kandydat na trenera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdradził nazwisko