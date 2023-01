Cezary Kulesza wymienił nazwiska kandydatów na selekcjonera. „Mam listę”

W ostatnich tygodniach media przerzucają nazwiska kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tematem, który najbardziej podsyca wyobraźnię kibiców, jest kwestia wyboru rodzimego trenera lub zagranicznego. Jakiś czas temu Cezary Kulesza przyznał, że bierze pod uwagę możliwość zatrudnienia Polaka, a teraz zdecydował się wymienić nazwiska potencjalnych kandydatów. Jednocześnie nie wykluczył opcji zatrudnienia obcokrajowca – z jednym wyjątkiem.

Cezary Kulesza: Rozmawiałem z wieloma trenerami

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej udzielił obszernego wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, podczas którego przyznał, że rozmawiał z wieloma trenerami na temat przejęcia reprezentacji. Dla dobra negocjacji nie zdecydował się przybliżyć wąskiej listy nazwisk, jednak zapewnił, że kadry nie przejmie Rosjanin.

– Obserwuję to, co dzieje się w przestrzeni publicznej i medialnej. Pada mnóstwo nazwisk. Nie chcę jednak teraz deklarować, kto nim będzie i czy będzie to Polak. Poczekajmy, zobaczymy. Myślę, że w najbliższych tygodniach wszystko się wyjaśni (...) Mam listę kilku nazwisk, analizujemy trenerów. Jeśli będziemy bliżej niż dalej, to nie będziemy trzymać tego w tajemnicy, tylko to ogłosimy – powiedział Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza wymienił nazwiska wolnych trenerów, którzy mogą przejąć kadrę

Szef PZPN zaznaczył, że selekcjoner, który przejmie reprezentację Polski, musi cieszyć się dobrym wizerunkiem i powinien umieć odcisnąć na piłkarzach swoje piętno. Istotna jest nie tylko gra, ale też całokształt. Na pytanie, czy Marek Papszun jest jednym z głównych kandydatów do przejęcia kadry, Cezary Kulesza odpowiedział:

– Obecnie mamy niewielu wolnych trenerów w Polsce, niezwiązanych kontraktami. Jest Jan Urban (...) Trener Papszun po pierwsze ma ważny kontrakt z Rakowem Częstochowa. Mówię o trenerach wolnych, jest Jacek Magiera, Ireneusz Mamrot, Maciej Bartoszek, Piotr Stokowiec. Jeśli chodzi o trenerów związanych kontraktami, jest to bardziej skomplikowane, każdy ma swoje zapisy w umowach, które musimy respektować – dodał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

