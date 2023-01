Grosicki nie szczędził gorzkich słów dla reprezentacji Polski. Był brutalnie szczery

Kamil Grosicki przebywa obecnie na zimowym zgrupowaniu w Turcji wraz z resztą drużyny Pogoni Szczecin. W ferworze treningów znalazł jednak chwilę, by udzielić wywiadu, w którym odniósł się do tego, co wydarzyło się w reprezentacji Polski podczas i tuż po mundialu. Zawodnik Portowców, który również pojechał do Kataru, ale nie odegrał w nim ważnej roli, nie szczędził gorzkich słów.

Reprezentacja Polski w ogniu krytyki

Atmosfera wokół drużyny Biało-Czerwonych, zwłaszcza po jej powrocie do kraju, stała się nie do zniesienia. Wybuchła afera premiowa, Czesław Michniewicz okopał się w oblężonej twierdzy i walczył z dziennikarzami, większość zawodników milczała i unikała kontaktów z kibicami, a do tego PZPN w żaden sposób nie próbował przejąć kontroli nad zamieszaniem. Nawet toporny styl gry zespołu stał się przedmiotem gorących dyskusji.

– Teraz to już trochę ucichło, choć nie zdarzało się tak, że ludzie podchodzili do mnie na ulicy i narzekali. Hejt się wylał strasznie, ale w internecie – powiedział Grosicki, komentując wyżej wspomniane kwestie w wywiadzie udzielonym portalowi goal.pl.

Kamil Grosicki gorzko o reprezentacji Polski

Faktycznie nagonka na Biało-Czerwonych wśród internautów była ogromna, co jednocześnie sprawiło, że wielu kibiców nabrało dystansu do swoich niedawnych idoli. – Otoczka, wizerunek tej reprezentacji upadł moim zdaniem. Z sukcesu wszystko się przerodziło w coś złego. Teraz reprezentacja musi wizerunek poprawić, a da się to zrobić tylko dobrą grą – stwierdził „Grosik”, nie owijając w bawełnę.

Wątpliwe, aby fani tak szybko przebaczyli reprezentantom Polski, aczkolwiek racją jest, że najszybciej przekonają ich dzięki dobrej grze w eliminacjach do Euro 2024. Te rozpoczną się już w marcu bieżącego roku. Już w pierwszej kolejce nasza drużyna narodowa zmierzy się z najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie, czyli Czechami i to na wyjeździe.

