Ujawniono, kto może zostać asystentem Paulo Bento w kadrze. Chodzi o Polaka

Choć to jeszcze nie jest oficjalna informacja, wiele wskazuje na to, ze selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Paulo Bento. Jak się jednak okazuje, z naszą kadrą narodową będzie pracował także polski szkoleniowiec. Media informują, że zostanie on asystentem nowego trenera Biało-Czerwonych.

Po kilku tygodniach oczekiwania w końcu gruchnęła wiadomość, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Paulo Bento. Informację tę podał portal sport.tvp.pl, a niedługo potem niezależnie potwierdziły ją źródła portugalskie, między innymi „A Bola”. Co prawda trener ten miał jeszcze nie złożyć podpisu pod kontraktem, lecz wszyscy są pewni, że uczyni to niebawem. A jeśli tak się stanie, najprawdopodobniej będzie musiał pracować w jednym sztabie z polskim szkoleniowcem. Media wskazały, kto zostanie jego asystentem. Jacek Magiera asystentem Paulo Bento w reprezentacji Polski? Taki był ponoć jeden z nienaruszalnych warunków, jakie postawił Cezary Kulesza w negocjacjach, to znaczy, aby w sztabie szkoleniowym zagranicznego selekcjonera znalazł się Polak. Tak było między innymi za Leo Beenhakkera. Inny model wybrał natomiast Paulo Sousa, który otoczył się wyłącznie swoimi rodakami. Pozwolenie Portugalczykowi na to uznano za błąd, dlatego teraz, przy okazji zatrudnienia innego trenera zadecydowano, że koniecznie musi się on zgodzić na współpracę z jakimś szkoleniowcem znad Wisły. Bartosz Wieczorek z redakcji sport.tvp.pl wskazał nawet osobę, która miałaby otrzymać posadę asystenta Bento. „Jednym z nazwisk przymierzanych do roli asystenta selekcjonera reprezentacji Polski jest Jacek Magiera” – napisał na Twitterze. Trener ten ma już niejakie doświadczenie z pracą w drużynach narodowych. 46-latek pracował wcześniej z kadrami U-20 i U-19. Samodzielnie prowadził też dwa polskie kluby – ostatnio Śląsk Wrocław oraz kilka lat wcześniej Legię Warszawa. Czytaj też:

Oni powinni odejść z reprezentacji Polski. „Niektórych powołuje się za zasługi”Czytaj też:

Lato ostro o grze Lewandowskiego w reprezentacji. Nie pozostawił na nim suchej nitki