Dziennikarz opisał zalety i wady Paulo Bento. Tego powinniśmy się po nim spodziewać

Na ostatniej prostej w walce o posadę selekcjonera reprezentacji Polski zostało jedynie dwóch szkoleniowców. Według najnowszych doniesień Paulo Bento wygrał jednak rywalizację z Vladimirem Petkoviciem i to on zostanie zastępcą Czesława Michniewicza. Czego powinniśmy spodziewać się po Portugalczyku? Z odpowiedzią przychodzi jego rodak, Andre Zeferino.

Reprezentacja Polski. Zalety i wady Paulo Bento

Cezary Kulesza zdradził niedawno, że głównym kryterium, którym kierował się przy wyborze trenera dla Biało-Czerwonych, była kwestia posiadania doświadczenia w pracy z innymi reprezentacjami. 53-latek faktycznie takowe posiada – dawniej przez 4 lata prowadził Portugalię, a niedawno równie długo Koreę Południową. Oprócz tego jest jednak jeszcze kilka innych kwestii, które w kontekście pracy z kadrą Polski zastanawiają kibiców oraz ekspertów.

Jedna z nich to to, czy Bento będzie potrafił dogadać się z liderami kadry, co nie wychodziło poprzednim selekcjonerom. – Jedną z jego zalet jest inteligencja w zarządzaniu grupą. Dobrze radził sobie i z Cristiano Ronaldo, i z Heung Min-Sonem – uspokoił portugalski dziennikarz w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.

Według Zeferino jednym z największych atutów jest to, w jaki sposób kształtuje swoje zespoły pod względem stylu gry. – Jego drużyny prezentują atrakcyjny, wręcz ekscytujący futbol. Tak, jak Korea Południowa na mundialu. Chce przejmować inicjatywę i […] cały czas robi postępy – wyjaśnił. Z drugiej strony zaznaczył, że czasem miewa problemy z odwróceniem trendu, gdy akurat drużynie nie idzie.

