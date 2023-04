Kamil Grosicki zakończy reprezentacyjną karierę? Tajemnicze słowa piłkarza

Kamil Grosicki ma na swoim koncie 88 meczów z orzełkiem na piersi, od momentu debiutu w 2008 roku. Przez te piętnaście lat skrzydłowy przezywał z reprezentacją Polski wzloty i upadki, ale w ostatnim czasie był odsunięty od kadry. Po opuszczeniu przez „Grosika” Mistrzostw Europy 2020 i el. do MŚ 2022 dopiero Czesław Michniewicz znalazł miejsce dla piłkarza, którego zabrał na mundial.

Kamil Grosicki był zawiedziony brakiem powołania

Nowy selekcjoner Fernando Santos, podobnie jak Paulo Sousa już nie widzi dla niego miejsca, o czym świadczyć może fakt, iż nie znalazł się na liście powołanych na mecze el. do Euro 2022 z Czechami i Albanią.

W wywiadzie dla „Super Expressu” Kamil Grosicki przyznał, że był zawiedziony brakiem powołania na marcowe zgrupowanie. – Wydawało mi się, że wszystko robię grając w Pogoni, żeby dostać powołanie. Wiem, że jest nowy selekcjoner, ale nawet po ostatnich swoich występach w reprezentacji, gdy wchodziłem z ławki wydawało mi się, że wnosiłem coś pozytywnego do gry.

Kamil Grosicki wierzy w powrót do reprezentacji Polski

Jednak skrzydłowy Pogoni Szczecin nie załamuje się i dalej czeka na swoją szansę. – To były pierwsze powołania Fernando Santosa i myślę, że jeszcze nic straconego. Trzeba grać dobrze w lidze do końca sezonu i zobaczymy co się wydarzy w czerwcu, przy kolejnych powołaniach – podkreślił.

Na pytanie, czy wierzy w powołanie piłkarz odparł twierdząco. – Robię wszystko, żeby być w jak najlepszej formie, i jeśli będę dobrze grał, robił liczby, to myślę, że ktoś to zauważy – powiedział.

Tajemnicze słowa Kamila Grosickiego. Planuje zakończyć karierę?

– Swoje decyzje będę podejmował po powołaniach w czerwcu – stwierdził tajemniczo.

Kamil Grosicki dopytywany, czy te słowa oznaczają pożegnanie z kadrą stwierdził, że brak powołania w czerwcu oddali go od kadry. – No bo jeśli będę w formie, będę strzelał bramki a powołania nie dostanę, to trzeba będzie pomyśleć co dalej. Czy to już nie czas na pożegnanie z kadrą? – zakończył.

