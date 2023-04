Fernando Santos nie pomógł. Reprezentacja Polski ze spadkiem w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski zagrała dwa mecze podczas marcowego zgrupowania. W ramach eliminacji ME 2024 Biało-Czerwoni przegrali 1:3 (0:2) z Czechami oraz pokonali 1:0 (1:0) Albanię. Polacy zanotowali minimalny spadek, z 22. na 23. pozycję w rankingu FIFA.

Reprezentacja Polski niżej w hierarchii FIFA

Najnowsze zestawienie zostało opublikowane w czwartkowe przedpołudnie. Liderem została Argentyna, która jest triumfatorem mundialu w Katarze. Na drugiej pozycji znaleźli się za to MŚ z 2018 roku, Francuzi. Trójkolorowi podczas imprezy w Katarze dotarli do finału, gdzie musieli uznać wyższość Lionela Messiego i jego kolegów.

Co ciekawe, poza pierwszą trójką, w czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Z grona najlepszych dziesięciu reprezentacji świata nie wypadli m.in. aktualni mistrzowie Europy Włosi, którzy na MŚ 2022 nie pojechali.

Na dziewiątym miejscu jest za to Portugalia, którą jeszcze w Katarze prowadził trener Fernando Santos. Aktualnie Portugalczyk pracuje już jednak dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Polacy w zestawieniu otwierają trzecią dziesiątkę, zajmując 23. miejsce.

Czesi niżej od Biało-Czerwonych w rankingu

Spoglądając na rywali naszej kadry w eliminacjach do przyszłorocznych ME, nadal nie mamy się kogo obawiać, przynajmniej według rankingowych liczb. Czesi zajmują bowiem 38. miejsce, Albania jest 68., Wyspy Owcze na 125., a Mołdawia 171. Właśnie z tym ostatnim przeciwnikiem Biało-Czerwoni zagrają swój kolejny mecz eliminacyjny. Wyjazdowe starcie z Mołdawią czeka Polaków 20 czerwca b.r.

Spośród europejskich reprezentacji największy skok zaliczyli Szkoci, którzy dzięki wygranej w el. ME 2024 z Hiszpanią, przesunęli się o sześć miejsc, na 36. pozycję. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze w 2018 roku Polska była nawet na szóstym miejscu w zestawieniu FIFA. To był jednak czas, w którym nasza kadra mogła pochwalić się ćwierćfinałem Euro 2016 i awansem na rosyjskie MŚ.

