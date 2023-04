Oficjalnie: Znamy miejsce meczu Polska – Niemcy. Wydano powiadomienie

O spotkaniu towarzyskim reprezentacji Polski z Niemcami mówi się od dłuższego czasu. Dotychczas nieznane były losy potencjalnej sąsiedzkiej potyczki, ale wszystko jest już jasne. Według najnowszych informacji mecz odbędzie się w Warszawie. Podobnie, jak inne ważne spotkanie.

Mecz Polska – Niemcy odbędzie się na PGE Narodowym

Mecz, o którym mowa to finał Pucharu Polski. Zmierzą się w nim Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Ekipa Kosty Runjaicia podejdzie do pojedynku jako obrońca tytułu. Nie da się ukryć, że będzie to spotkanie dwóch najlepszych ekip obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Ich ostatnia potyczka na stadionie Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego zakończyła się triumfem gospodarzy 3:1, a kibice dostali dawkę porządnego spotkania. Poza tym na PGE Narodowym zmierzy się również reprezentacja Polski z Niemcami.

„Finał PP Legia — Raków na Narodowym. Jest zgoda na organizacje imprezy masowej. Liczba kibiców ograniczona do 48 tys. Co ciekawe zgoda od razu obejmuje też towarzyski mecz Polska — Niemcy. Taki mecz zgłosił PZPN” — informuje Mariusz Piekarski z portalu RMF FM.

twitter

Ograniczenia w finale Pucharu Polski

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że na finał Pucharu Polski PGE Narodowy nie będzie mógł być zapełniony. Organizatorzy przewidzieli miejsca dla 48. tys. osób. Ponad 10 tys. miejsc zostanie wolnych w sektorach buforowych.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Stadion Narodowy był zamknięty przez usterkę, którą znaleziono w konstrukcji stalowej dachu. Obiekt był nieczynny przez kilka miesięcy i otwarto go dopiero na mecz Polski z Albanią, wygrany przez drużynę Fernando Santosa 1:0. Wszystko wskazuje na to, że wszelkie problemy zostały już zażegnane i imprezy będą mogły się tam odbywać.

Czytaj też:

Wielkie mecze bez Fernando Santosa. Portugalczyk pozostaje w ojczyźnieCzytaj też:

Wojciech Szczęsny wskazał swojego następcę w reprezentacji. On zablokuje innym drogę do bramki