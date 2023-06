Robert Lewandowski skomentował słowa Fernando Santosa o meczu z Niemcami. „Prestiżowy, ale towarzyski”

Pod koniec kwietnia selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos wywołał burzę swoimi słowami na temat meczu towarzyskiego Polska – Niemcy, podczas którego zaplanowano pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego.

Zaskakujące słowa Fernando Santosa na temat meczu z Niemcami

W wywiadzie dla TVP Sport otwarcie skrytykował PZPN, a teraz odniósł się do własnych słów. Portugalczyk jasno i wyraźnie powiedział, iż sparing z naszymi zachodnimi sąsiadami nie jest mu do niczego potrzebny pod kątem stricte sportowym. – To nie ma najmniejszego sensu – wypalił w rozmowie z Jackiem Kurowskim.

Dzień po opublikowaniu tego fragmentu wywiadu dla TVP Sport Portugalczyk postanowił jeszcze raz zabrać głos w sprawie sparingu. – Mecz z Niemcami był planowany w momencie, kiedy mnie tu jeszcze nie było. To decyzja federacji, którą respektuję w stu procentach – dodał.

Robert Lewandowski skomentował słowa Fernando Santosa

Na konferencji PZPN Robert Lewandowski, który ostatnie lata przed transferem do FC Barcelony, został poproszony o komentarz do tych słów selekcjonera. – Jestem w stanie zrozumieć trenera, bo to mecz prestiżowy, ale towarzyski. Trudności powoduje czas tego meczu, bo spotkanie eliminacyjne jest najważniejsze – odparł.

– Wiemy, na jakim poziomie jest Mołdawia, ale mecze eliminacji są ciężkie. Selekcjonerowi ciągle tego czasu brakuje – dodał.

Robert Lewandowski: Mecz przeciwko Niemcom będzie dla mnie emocjonalny

Jednocześnie kapitan reprezentacji Polski stwierdził, że do każdego spotkania na PGE Narodowym w Biało-Czerwonych barwach podchodzi z sentymentem. Dodatkowy ten mecz przeciwko reprezentacji Niemiec będzie dla niego ważny pod względem emocjonalnym. – Będzie to dla mnie mecz emocji nie tylko sportowych, ale i prywatnych – stwierdził.

– Nie zastanawiałem się nad tym, czy chciałbym się sprawdzić w meczu z Niemcami. Fajnie byłoby zagrać – zakończył.

Czytaj też:

Robert Lewandowski przeszedł do historii. Wielki wyczyn polskiego piłkarzaCzytaj też:

Łukasz Fabiański kolejnym Polakiem z europejskim pucharem. Dołączył do znamienitego grona