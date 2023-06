Robert Lewandowski przeszedł do historii. Wielki wyczyn polskiego piłkarza

FC Barcelona musiała czekać cztery lata na kolejne mistrzostwo Hiszpanii. W ostatnich latach hegemonię objął Real Madryt, który w zakończonych rozgrywkach musiał zadowolić się tylko triumfem w Pucharze Króla. Duma Katalonii świętuje sukces, choć w ostatniej kolejce zanotowała wpadkę. Zawodnicy Xaviego Hernandeza przegrali 1:2 z Celtą Vigo. Bramkę dla drużyny zdobył Ousmane Dembele, podczas gdy dla rywali dwa razy trafił Gabri Veiga. Pomimo porażki Robert Lewandowski i tak może być zadowolony.

Robert Lewandowski królem strzelców La Liga

Dla napastnika reprezentacji Polski był to pierwszy sezon w barwach Barcelony. Lewandowski kończy go z nagrodą dla króla strzelców La Liga. Z wynikiem 23 goli pokonał Karima Benzemę z Realu oraz Joselu z Espanyolu. Polak miał skuteczną pierwszą część sezonu. Wszedł do nowego klubu z przytupem, przez co szybko objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Z czasem w składzie Barcy dochodziło do wielu zmian. Napastnik miał koło siebie innych graczy niż ci, z którymi zgrywał się na początku pobytu w zespole. Stracił swoją skuteczność, a hiszpańskie media szybko zaczęły szukać w nim winnego słabych rezultatów.

Pomimo problemów reszta strzelców hiszpańskiej ligi nie potrafiła go dogonić. Benzema, najgroźniejszy rywal, zakończył zmagania z dorobkiem 19 bramek. Francuz nie był tak skuteczny jak w poprzednich latach, ale i forma Realu nie pozwala mu na liczne celebrowanie goli.

Cieszy się także Celta, która do końca sezonu musiała walczyć o utrzymanie na najwyższym szczeblu ligowym. Dzięki wygranej zespół Carlosa Carvalhala zajął 13. Miejsce w tabeli. Z La Liga żegnają się Elche, Espanyol oraz Real Valladolid.

Dorobek Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium. Reprezentant Polski w Bundeslidze siedem razy otrzymywał nagrodę dla króla strzelców. Ponadto dwa razy zdobył nagrodę Złotego Buta dla najskuteczniejszego zawodnika Europy.

