Grzegorz Krychowiak przerwał milczenie. Były reprezentant ofiarą dużego oszustwa?

Przypomnijmy, że Grzegorz Krychowiak przez wiele lat był jednym z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. „Krycha” dowodził drugą linią, grał nawet stosunkowo niedawno na mundialu w Katarze. Po odejściu z reprezentacji Czesława Michniewicza Krychowiak nie znalazł jednak uznania w oczach selekcjonera Fernando Santosa.

Grzegorz Krychowiak zabrał głos ws. konfliktu z Jackiem Jaroszewskim

O zamieszaniu na linii Krychowiak – Jaroszewski pisaliśmy w poniedziałek. Przypomnijmy, sprawa dotyczy centrum klinicznego założonego przez obu w Dąbrowie pod Poznaniem. Między defensywnym pomocnikiem a doktorem miało jednak dojść do rozłamu, którego efektem jest spór o władzę w spółce „Medklinika Inwestycje”. Wcześniej 33-letni piłkarz był jej większościowym udziałowcem, później jednak sytuacja znacznie się zmieniła.

Sprawa została ujawniona przez dziennikarzy Onetu. Miało dojść do „potajemnego przejęcia kontroli nad jedną ze spółek”. Krychowiak postanowił odnieść się do sprawy we wtorek, potwierdzając, że rzeczywiście sytuacja ma miejsce.

„W nawiązaniu do publikacji, które pojawiły się w mediach, potwierdzam zaistnienie opisywanej sytuacji. Nie będę komentował sprawy, dajmy spokojnie pracować Prokuraturze i prawnikom. W razie pytań proszę się kontaktować z Kancelarią Adwokacką WSL Witkowski Staniszewski Legal” – napisał we wtorkowe przedpołudnie w mediach społecznościowych Krychowiak.

Wcześniej o sprawie napisał również na swoim profilu Jaroszewski.

Fatalna atmosfera w piłkarskiej reprezentacji Polski?

Trudno nie odnieść wrażenia, że w ostatnich kilkunastu miesiącach wokół teamu Biało-Czerwonych narosło mnóstwo niedomówień, nieporozumień, bądź głośnych afer. Konsekwencją jednej z nich, tzw. afery premiowej, mogło być nawet nieprzedłużenie kontraktu ze wspomnianym Michniewiczem.

Jak jednak widać, sytuacja na linii Krychowiak – Jaroszewski pokazuje, że w najważniejszej drużynie piłkarskiej w kraju nie wszystko działa tak, jak należy. Niezależnie od tego, czy Krychowiak jest w obecnej kadrze, to sprawa łączona jest z drużyną narodową. W końcu to z nią kojarzeni są najbardziej obaj panowie.

