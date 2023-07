Lekarz reprezentacji odpowiada na głośny artykuł ws. Krychowiaka. Grozi pozwem

Po kompromitującej porażce w eliminacjach EURO 2024 atmosfera wokół reprezentacji Polski nie jest najlepsza. Piłkarzom zarzuca się wiele, włącznie ze słabym zaangażowaniem. Jeśli wpadek po przegranej 2:3 z outsiderem grupy i kontrowersyjnym komentarzem Krystiana Bielika jest mało, to w poniedziałek na światło dzienne wyszedł artykuł, w którym jeden z piłkarzy oskarża lekarza kadry o oszustwo.

Jacek Jaroszewski odpowiada na głośny artykuł

Jak dowiedzieli się dziennikarze Onetu, Grzegorz Krychowiak złożył zawiadomienie do prokuratury w związku w związku z bezprawną próbą przejęcia przez Jacka Jaroszewskiego spółki „Medklinika Inwestycje”. Piłkarz zainwestował w nią wiele środków, a z jego strony interesem zajmował się brat Krzysztof, powołany do zarządu. Lekarz reprezentacji miał go jednak w tajemnicy odwołać, wstawić na jego miejsce żonę oraz Pawła Bambra, a później sprzedać firmę Tadeuszowi Fajferowi za 5 tysięcy złotych, który zaraz odsprzedał ją Jaroszewskiemu za tę samą kwotę. Jak podkreślił prawnik piłkarza, chodziło o „pozbawienie Grzegorza Krychowiaka kontroli nad spółką, a tym samym także pozbawienie go zysków z inwestycji oraz utrudnienie w dochodzeniu o zwrot udzielonych przez niego pożyczek”.

Wieczorem na temat głośnego artykułu wypowiedział się sam Jaroszewski. W oświadczeniu lekarz określa się jako ofiara „napaści medialnej”, która spotka się z prawną reakcją. Oskarżył dziennikarzu Onetu, że nie dali mu się wypowiedzieć na ten temat, zarzucając brak rzetelności. Wspomniał także o działaniach strony Krychowiaka.

„Mogę się jedynie domyślać, że osoby, które kierowały wobec mnie oskarżenia, zrobiły to w odpowiedzi na poinformowanie ich przeze mnie o zamiarze skierowania przeciwko nim do prokuratury zawiadomień o licznych wykroczeniach, popełnionym przestępstwie skarbowym i działaniach na szkodę spółki” – napisał Jaroszewski w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Jacek Jaroszewski i Grzegorz Krychowiak założyli centrum medyczne

Lekarz zakończył oświadczenie, twierdząc, że chciał rozwiązać sprawę „bez nikomu niepotrzebnego szumu medialnego”, powołując się na dobro reprezentacji Polski.

Jaroszewski i Krychowiak założyli centrum kliniczne pod Poznaniem w 2022 roku. Pomocnik kadry pisał wówczas o spełnionym biznesowym marzeniu.

