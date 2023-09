Lewandowski będzie miał udział w wyborze selekcjonera? Wymowne słowa Kuleszy

W środę 13 września PZPN zdecydował, by pożegnać się z Fernando Santosem. Z Portugalczykiem wiązane były ogromne nadzieje, a zakończyło się porażką z Czechami, Mołdawią i Albanią i minimalnymi szansami na awans na Euro 2024. To właśnie przegrana z tą ostatnią wymienioną reprezentacją przelała czarę goryczy i sprawiła, że prezes PZPN Cezary Kulesza oficjalnie zdecydował o zwolnieniu Fernando Santosa.

Kiedy poznamy nowego selekcjonera? Cezary Kulesza nie rozwiewa wątpliwości

Na miesiąc przed kolejnym zgrupowaniem nie wiadomo, kto zastąpi Portugalczyka. Na giełdzie nazwisk mówi się o dwóch kandydatach o inicjałach „MP” – Marek Papszun i Michał Probierz. Zdaniem Dariusza Dziekanowskiego drużynie jest potrzebny fachowiec, a nie ktoś, kogo lubią działacze.

Na razie nie wiadomo, kiedy PZPN ogłosi nazwisko nowego selekcjonera, ale w rozmowie z mediami współpracownik Cezarego Kuleszy rzucił nowe światło na tę sprawę „Nazwisko powinno być znane do 20 września, kiedy to będzie obradował zarząd PZPN” – poinformował Łukasz Wachowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Czytaj też:

Tomasz Frankowski gorzko ocenił kadencję Fernando Santosa. „Zmarnowaliśmy osiem miesięcy”

O m.in. tę kwestię został zapytany Cezary Kulesza w TVP Sport. – Nie ma określonej daty. To są takie rozmowy, że po prostu nie można określić konkretnego dnia czy godziny. Dochodzą umowy do sprawdzania, praca prawników. Nie mam wpływu na to, ile wszystkie zapisy będą sprawdzane przez drugą stronę – oświadczył.

Cezary Kulesza o tym, czy Robert Lewandowski będzie miał udział w wyborze trenera

Wcześniej o wyborach nowego selekcjonera informowany był Robert Lewandowski – jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii i kapitan Biało-Czerwonych. O tę kwestię również zapytany został Cezary Kulesza.

– Nie rozmawiałem ani z Robertem Lewandowskim, ani z pozostałymi zawodnikami. Roberta na pewno jednak, jako kapitana, poinformuję jak już uzyskamy ścisłe grono kandydatów, albo gdy selekcjoner zostanie wybrany – zaznaczył prezes PZPN.

Po pięciu meczach el. do mistrzostw Europy Polska zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Przed nami plasują się Mołdawia – osiem „oczek”, Czechy – tyle samo i Albania – 10 pkt.

Czytaj też:

Fernando Santos był zaskoczony tym, co zastał w reprezentacji Polski. Nie potrafił tego zrozumiećCzytaj też:

Kogoś takiego potrzebuje reprezentacja Polski. Dariusz Dziekanowski apeluje