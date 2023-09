Nowe twarze w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski. Wszystko już jasne

Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, a w ramach powitalnej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się również, kto znajdzie się w jego sztabie szkoleniowym. O dwóch nowych twarzach w niej opowiedział sam trener. Więcej szczegółów zdradzono natomiast w mediach społecznościowych federacji.

Sebastian Mila i Tomasz Kuszczak w sztabie reprezentacji Polski

Pierwszym zaskoczeniem było mianowanie Sebastiana Mili asystentem trenera. Dotychczas był on etatowym ekspertem medialnym, choć niedawno skończył na przykład kurs PZPN-u dla dyrektorów sportowych. Jak widać, poszerzanie kompetencji nie było przypadkowe.

– Sebastian na pewno może wnieść dużo dzięki swojemu doświadczeniu. On zna tych zawodników, jest też mu łatwiej pokazać, czy wytłumaczyć piłkarzom pewne rzeczy. Niedawno byliśmy razem w Stanach Zjednoczonych. Widziałem, jak pracuje, poznałem opinie z zewnątrz na jego temat – powiedział Michał Probierz.

Oprócz niego do sztabu selekcjonera dołączy również były golkiper Manchesteru United. – Tomek Kuszczak to wielka postać, która też nam może pomóc i będzie dobrze współpracował z Andrzejem Woźniakiem. Mieliśmy w planach zaangażowanie Jerzego Dudka, ale nie mogliśmy ze względu na osobiste względy. Może wrócimy do tematu w grudniu – zdradził Michał Probierz.

Pełny sztab Michała Probierza w reprezentacji Polski

Drugi trener: Robert Góralczyk

Asystenci: Sebastian Mila, Michał Bartosz

Trenerzy bramkarzy 1: Andrzej Dawidziuk, Tomasz Kuszczak

Trenerzy przygotowania fizycznego 1: Remigiusz Rzepka, Andrzej Kasprzak

Analityk: Hubert Małowiejski

Analityk wideo: Jakub Rejmaniak

Lekarz: Jacek Jaroszewski

Fizjoterapeuci: Paweł Bamber, Adam Kurek, Marcin Bator

Masażysta: Wojciech Herman

Dietetyk: Wojciech Zep

Szef kuchni: Tomasz Leśniak

Szef komunikacji: Tomasz Kozłowski

Team manager/rzecznik prasowy: Jakub Kwiatkowski

Logistyka: Łukasz Gawrjołek

Członek sztabu: Radosław Michalski

Kierownik techniczny: Paweł Kosendowski

Łączy nas piłka: Adam Delimat i Jakub Mieleszkiewicz

Czytaj też:

Michał Probierz uciął spekulacje. Odniósł się do konkretnego zarzutuCzytaj też:

Michał Probierz o syndromie oblężonej twierdzy. Chce, by stało się jedno