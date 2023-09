Ważny apel Michała Probierza. To dla niego absolutnie najbardziej istotne

Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, co było z jednej strony dość oczywiste, a jednocześnie zaskakujące dla naszego środowiska piłkarskiego. W związku z tym 51-letni szkoleniowiec już na samym początku konferencji prasowej postanowił zabrać głos i zwrócił się z gorącą prośbą do ekspertów, dziennikarzy, ale przede wszystkim kibiców.

Ważny apel Michała Probierza

– Mam taki apel… Rzadko zdarza się tak, by zaczynać gdzieś pracę i od razu słyszeć o sobie tyle negatywnych rzeczy. Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra. Moim celem jest to, aby dać piłkarzom możliwość spokojnej pracy, aby dać im się odbudować, aby wszyscy przyjeżdżali na zgrupowania z wielką przyjemnością. Chciałbym, abyśmy wszyscy dążyli do jednego, wspólnego celu – powiedział nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

Michał Probierz zwrócił się też do Cezarego Kuleszy jako swojego przełożonego. – Zdaję sobie sprawę, że byłem osobą kontrowersyjną i wybór mnie na selekcjonera nie był oczywisty. Chciałem więc podziękować za poparcie i za to, że we mnie wierzą – powiedział.

Następnie szkoleniowiec wrócił do dalszej części swojego apelu i podkreślił, że nie trafił do naszej seniorskiej kadry przez przypadek. – Ja 20 lat pracowałem na to, aby być tu, gdzie się znalazłem. Mam na koncie prawie 500 meczów w Ekstraklasie jako trener, prowadziłem wielu zawodników, którzy dziś przewijają się przez reprezentację. Nie jestem przypadkowym człowiekiem. Dlatego proszę również wszystkich kibiców o to, aby wstrzymali się z opiniami i oceniali mnie dopiero po tym, co stanie się w przyszłości. Pragnę, abyśmy razem dążyli do odbudowy tej reprezentacji, bo wszyscy chcemy być dumni z niej – podsumował cały wątek.

