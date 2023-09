Jednoznaczne zdanie Kuleszy i Bońka o decyzji Krychowiaka. Te słowa nie przejdą bez echa

Grzegorz Krychowiak zakończył długą karierę w reprezentacji Polski. Defensywny pomocnik od dłuższego czasu nie prezentuje formy, jakiej oczekiwaliby od niego kibice, dlatego po wybiciu setnego spotkania w Biało-Czerwonych barwach postanowił odpuścić i kontynuować grę klubową. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek oraz obecny Cezary Kulesza dodali swoje trzy grosze w tej sprawie.

Cezary Kulesza powiedział, co myśli o decyzji Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak zadebiutował w reprezentacji Polski w wieku 18 lat. Miało to miejsce w 2008 roku w meczu towarzyskim przeciwko Serbii, zwyciężonym przez Biało-Czerwonych 1:0 w tureckiej Antalyi. Od tamtej pory wybiegał na boisko z orzełkiem na piersi stukrotnie, a jego ostatni pojedynek miał miejsce w Tiranie, kiedy to Polacy polegli 0:2 w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Tuż po ogłoszeniu odejścia na reprezentacyjną emeryturę decyzję 33-latka skomentował prezes PZPN Cezary Kulesza.

„100 meczów w narodowych barwach, pięć goli, a przede wszystkim pełne zaangażowanie i gotowość do pomocy kadrze w każdej sytuacji. Szacunek za Twoje dokonania!” – czytamy.

Zbigniew Boniek skomentował odejście Grzegorza Krychowiaka z reprezentacji Polski

Długo czekać na siebie nie kazał również Zbigniew Boniek. To za jego kadencji Grzegorz Krychowiak przeżywał swoje najlepsze chwile w reprezentacji Polski, dlatego były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zapomniał o ich współpracy i docenił przede wszystkim znajomość z pomocnikiem.

„Myślę, że to przemyślana i mądra decyzja. Dzięki za dziewięć wspólnych lat, za pięknego karnego, który dał nam awans, za znajomość, którą sobie cenie. Powodzenia” – napisał były pomocnik Juventusu na „X”.

