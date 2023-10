Polski piłkarz chciał opuścić zgrupowanie. Powstrzymał go Robert Lewandowski

Polscy piłkarze rozgrywają kolejne kolejki ligowe. Po następnym weekendzie najlepsi udadzą się na zgrupowanie biało-czerwonej kadry. Po raz pierwszy zespół poprowadzi Michał Probierz. Były trener młodzieżowej kadry przechodzi do seniorskiej, zastępując Fernando Santosa.

Paweł Dawidowicz chciał opuścić zgrupowanie

Portugalczyk niezbyt długo popracował nad Wisłą. Polski Związek Piłki Nożnej zatrudnił go w styczniu, a we wrześniu doszło do rozwiązania umowy. Mistrz Europy z 2016 roku zaliczył kompromitujące wpadki z Mołdawią i Albanią. Słabe wyniki skłoniły Cezarego Kuleszę do rozstania się z trenerem i wypłacenia mu reszty kontraktu.

Michał Probierz będzie miał trudne zadanie zbudowania na nowo kadry. Konflikty wewnątrz kadry, a także słaby PR i wyniki sprawiają, że czeka go sporo pracy. Na jaw wyszły właśnie kolejne informacje z kadry Santosa. Paweł Dawidowicz w „Kanale Sportowym” zdradził, że był bliski opuszczenia zgrupowania. Wynikało to z decyzji Portugalczyka, który odesłał go na trybuny przed meczem z Wyspami Owczymi. Zrezygnowany obrońca Hellasu Werona pozostał dzięki namowom Roberta Lewandowskiego.

– Namówił mnie na grę w ping ponga. Początkowo nie chciałem, ale mnie przekonał. Powiedziałem mu, że kulturalnie podziękuję i pojadę do klubu, żeby lepiej przygotować się do występów. Odpowiedział mi: "Pawka, nie rób tak, poczekaj. Zostały tylko cztery dni. Nie warto". Biłem się z myślami, ale przyznałem mu rację. Schowałem dumę do kieszeni – przyznał Dawidowicz.

Kariera Pawła Dawidowicza

Paweł Dawidowicz od 2018 roku jest piłkarzem Hellasu (od 2019 roku na stałe). Wcześniej występował w Palermo, VfL Bochum oraz Benfice, do której trafił z Lechii Gdańsk. Zaliczył osiem spotkań w kadrze Polski.

