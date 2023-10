Czesław Michniewicz zwolniony z Abha FC. Krótka przygoda byłego selekcjonera

Czesław Michniewicz nie tak pewnie wymarzył sobie podbój ligi arabskiej. Jak informuje dobrze poinformowany w tematyce ligi arabskiej portal SPL na Twitterze, były selekcjoner reprezentacji Polski stracił pracę. Zespół pod wodzą byłego trenera Lecha Poznań, Zagłębia Lubin czy Legii Warszawa spisywał się poniżej oczekiwań pomimo sporych transferów.

Czesław Michniewicz zwolniony z Abha FC

Czesław Michniewicz trafił do ligi arabskiej przed sezonem. Od czasu końca mistrzostw świata zakończonych porażką w 1/8 finału, 53-latek pozostawał bez pracy, lecz w czerwcu ogłoszono, że został trenerem Abha FC. Do klubu trafił między innymi były zawodnik Michniewicza w kadrze, Grzegorz Krychowiak, a także były bramkarz Milanu Ciprian Tatarusanu i Karl Toko Ekambi z Olympique Lyon.

Klub polskiego trenera zanotował bardzo słaby początek sezonu. W ośmiu pierwszych meczach Saudi Professional League Abha FC triumfowała dwukrotnie. Sześć punktów to całkowity dorobek, bo poza dwoma wygranymi, zespół przegrał pozostałe sześć pojedynków. To sprawiło, że drużyna z Abha plasuje się w strefie spadkowej na 16. pozycji w tabeli SPL. Michniewicz nie dał rady poprowadzić zespołu do zwycięstwa od 28 sierpnia. Początkowo spekulowano, że będzie czekać go rozmowa z władzami klubu. Ostatecznie na profilu Abha FC na Twitterze pojawił się komunikat obwieszczający podziękowania dla 53-latka za współpracę.

„Zarząd Abha Club podjął decyzję o wyznaczeniu trenera George'a Timisha do nadzorowania pierwszego zespołu. Timish przejmie to zadanie od najbliższej niedzieli. Podziękowania także dla trenera Czesława i jego asystentów za wysiłek włożony w poprzedni okres” – napisał klub na Twitterze.

twitter

Kariera Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz może pochwalić się mistrzostwem Polski z Zagłębiem Lubin (2007) i Legią Warszawa (2021). Ponadto dzięki wygraniu baraży ze Szwecją wprowadził polską kadrę na mistrzostwa Europy 2022.

Czytaj też:

Adam Nawałka zabrał głos ws. sytuacji Roberta Lewandowskiego w kadrze. „To jest nie na miejscu”Czytaj też:

Komisja Ligi zdecydowała ws. Artura Jędrzejczyka. Wszystko jest już jasne

Wkrótce więcej informacji