Czesław Michniewicz na ironicznej grafice. Rywale zadrwili z polskiego trenera

Czesław Michniewicz na dobre zadomowił się już w Abha FC. Klubie, który w ostatnim czasie walczył o pozostanie w arabskiej ekstraklasie. Gdy Polak trafił do zespołu, to dostał zielone światło na transfery. Sprowadził do swojego zespołu dobrze mu znanego Grzegorza Krychowiaka, a także byłego bramkarza Milanu Cipriana Tatarusanu czy Karla Toko Ekambiego z Olympique Lyon.

Czesław Michniewicz ironicznie przedstawiony

W ostatnim meczu ligowym prowadzony przez Michniewicza zespół przegrał 1:3 z Al-Etttifaq, które zadało ciosy w drugiej połowie spotkania za sprawą Moussy Dembele, Robina Quaisona i Hameda Al-Ghamdiego. Honorowym trafieniem dla Abha popisał się Ekambi. Była to już czwarta porażka dla zespołu Polaków. Warto wspomnieć, że pogromca to drużyna pełna gwiazd. Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum czy Steven Gerrard na ławce trenerskiej to nazwiska, które mówią bardzo wiele fanom futbolu.

Rywale po zwycięstwie postanowili jeszcze wbić szpilkę w byłego trenera Legii Warszawa czy Lecha Poznań. Na swoim oficjalnym profilu w serwisie Twitter zamieścili grafikę, na której Michniewicz robi sobie selfie z Gerrardem i Hendersonem trzymającym tabliczkę z napisem „3 pts” (trzy punkty). Publikacja miała związek z zachowaniem Polaka podczas gali inaugurującej rozgrywki ligowe. Michniewicz nie miał oporów, by podczas niej prosić znane postacie o wspólnie zdjęcie. W mediach społecznościowych znalazły się "selfie" 53-latka m.in z angielskim szkoleniowcem czy Karimem Benzemą.

Abha FC walczy w lidze arabskiej

Po sześciu kolejkach Saudi Professional League zespół Grzegorza Krychowiaka i Czesława Michniewicza zajmuje 11. miejsce z sześcioma punktami. Prowadzi Al-Hilal z 16 „oczkami” i bez porażki na koncie.

