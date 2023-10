Reprezentacja Polski wciąż ma szanse na bezpośredni awans na Euro. Możliwe scenariusze

Po sześciu kolejkach eliminacji do Euro 2024 w Niemczech i po blamażach z Czechami, Mołdawią czy Albanią polscy piłkarze dość niespodziewanie znów mieli wszystko w swoich rękach. Wystarczyło pokonać reprezentacje Mołdawii i Czech, by zapewnić sobie awans na mistrzostwa Europy.

Polacy skomplikowali sobie sytuację w grupie E

Niestety niedzielny remis z Mołdawią 1:1 skomplikował znacznie sytuację w grupie E. Prowadzą w niej Albańczycy z 13 „oczkami” po sześciu meczach, a drudzy są Czesi, którzy wygrali mecz z Wyspami Owczymi 1:0 i mają teraz w dorobku 11 punktów i również dwa mecze do rozegrania (z Polską i Mołdawią). Polacy mają o „oczko” mniej i jedno spotkanie mniej do zagrania. Czwarta Mołdawia traci punkt do Biało-Czerwonych i ma do rozegrania jeszcze dwa mecze – z Albanią i Czechami.

Tabela grupy E eliminacji EURO 2024 Miejsce Reprezentacja: Mecze: Bilans bramek: Punkty: 1. Albania 6 11:3 13 2. Czechy 6 8:5 11 3. Polska 7 9:9 10 4. Mołdawia 6 6:6 9 5. Wyspy Owcze 7 2:13 1

Polacy wciąż mogą bezpośrednio awansować na Euro. To musi się wydarzyć

Podopieczni Michała Probierza wciąż mają szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, ale znów nie wszystko będzie w naszych rękach i będziemy musieli oglądać się za naszymi rywalami. Tu kluczowe będą spotkania Mołdawia – Albania i Czechy – Mołdawia. W takim razie, co musi się stać?

Polska pokonuje Czechów

Albania wygrywa z Mołdawią

Mołdawia remisuje z Czechami

Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione, by Biało-Czerwoni uzyskali kwalifikację na mistrzostwa Europy. Może być trudno, ale ten scenariusz nie jest niemożliwy do zrealizowania.

W przypadku braku bezpośredniego awansu na Euro 2024 Biało-Czerwoni mają jeszcze szansę na wyjazd na te mistrzostwa poprzez baraże. Naszym kołem ratunkowym jest Liga Narodów i ranking tych rozgrywek, w których obecnie jesteśmy na 11. pozycji. Na ten moment polscy piłkarze o awans na ME walczyliby z Holandią, Chorwacją i najlepszą w dywizji D Estonią.

