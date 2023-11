Ten piłkarz powinien wrócić do kadry. „Dla mnie to jest logiczne”

Już niebawem dowiemy się, którzy piłkarze pojawią się na kolejnym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Michał Probierz ma ogłosić powołania w najbliższy czwartek, czyli 9 listopada. Jak zwykle przed tym wydarzeniem dziennikarze, eksperci i kibice dyskutują na temat tego, kto powinien otrzymać kredyt zaufania od selekcjonera, a kto wręcz przeciwnie. Swoimi przemyśleniami podzielił się też Bożydar Iwanow w antenie „Meczyków”. Wskazał on jedno nazwisko, które jego zdaniem powinno znaleźć się w składzie Biało-Czerwonych na spotkania z Czechami i Łotwą.

Krzysztof Piątek zasłużył na powrót do kadry?

Cała sytuacja wynikła z dyskusji trzech dziennikarzy. Gdy padło nazwisko tego piłkarza, Sebastian Chabiniak zareagował jednoznacznie. – Dla mnie za wcześnie. Ale nie powołałbym Arkadiusza Milika. Wolałbym trzech napastników – powiedział. Wtórował mu Dawid Dobrasz. – Powiem jak Zbigniew Boniek: Spokojnie – dodał.

– Trzy razy na tak – stwierdził natomiast wspomniany już wcześniej Bożydar Iwanow. O kogo chodziło? – Dla mnie to jest logiczne, że Krzysztof Piątek otrzyma powołanie – wyznał dziennikarz. Napastnik ten doskonale zna się z obecnym selekcjonerem, bo to właśnie pod jego wodzą wypłynął na szerokie wody w barwach Cracovii.

Urodzony w 1995 roku snajper od dłuższego czasu miał jednak rozregulowany celownik i w 2023 dostał tylko jedno powołanie (w marcu od Fernando Santosa), ale nie zagrał ani minuty. Ostatnio w barwach narodowych zagrał rok temu – kilka minut na mistrzostwach świata z Argentyną. Później napastnik przepadł również w rozgrywkach klubowych.

Odblokowany Krzysztof Piątek

W tym roku kalendarzowym Krzysztof Piątek strzelił tylko 3 gole w rozgrywkach ligowych. Jednego w Salernitanie (z Empoli w maju) oraz dwa w Basaksehirze (oba 5 listopada z Ankaragucu). Było to więc ważne przełamanie dla Polaka po wielu miesiącach posuchy. Czy to nie za mało? – To jest piłkarz inteligentny taktycznie i wykona zadania, które da mu selekcjoner – stwierdził komentator Polsatu.

W dalszej części swojej argumentacji Bożydar Iwanow powiedział, iż jego zdaniem warto przymknąć oko na to, jak Piątek radzi sobie w klubie, ponieważ w reprezentacji zawsze radził sobie lepiej. Do tego dziennikarz podkreślił, że irytuje go ocenianie napastników wyłącznie na podstawie najbardziej powierzchownych statystyk.

