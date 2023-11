Poznaliśmy powołania do reprezentacji Polski. Michał Probierz znów zaskoczył

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski ma za sobą średnio udane, październikowe okienko. Biało-Czerwoni pod okiem debiutującego w roli selekcjonera Michała Probierza wygrali na wyjeździe z Wyspami Owczymi (2:0) oraz zaledwie zremisowali z Mołdawią (1:1) na PGE Narodowym.

Znamy powołania Michała Probierza do reprezentacji Polski

W czwartkowy wieczór niedługo po zakończeniu meczu m.in. Rakowa Częstochowa w Lidze Europy UEFA, podano grupę wyselekcjonowaną przez trenera Probierza. Skład Biało-Czerwonych może nieco mniej zaskakujący niż za pierwszym razem, tj. na październikowe zgrupowanie, ale znalazło się kilka ciekawych wyborów.

O wyborach selekcjonera Probierza z pewnością można pisać w kontekście autorskich decyzji, na podstawie obserwacji i analiz sztabu szkoleniowego Biało-Czerwonych. Warto przypomnieć, że przy okazji październikowych wyborów w reprezentacji głośna była nieobecność Jana Bednarka, dotychczas etatowego reprezentanta. Za to miejsce wśród defensorów znalazł absolutny debiutant, czyli Patryk Peda – piłkarz grający na co dzień na poziomie Serie C – w zespole SPAL.

Dwa mecze reprezentacji Polski w listopadzie

Biało-Czerwoni znajdują się w bardzo trudnym położeniu w kontekście bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Polacy w listopadzie zagrają swój ostatni mecz o stawkę, podejmując na PGE Narodowym Czechów. To wicelider grupy E, które ma punkt przewagi nad Polską, a dodatkowo jeden mecz rozegrany mniej. Spotkanie Polska – Czechy zaplanowano na 17 listopada, początek o godzinie 20:45.

Oprócz gry w eliminacjach ME 2024 Biało-Czerwoni zaliczą jeszcze jeden pojedynek. Średnio udany rok 2023 Polacy zamkną ponownie starciem na PGE Narodowym, gdzie zespół trenera Michała Probierza zmierzy się z Łotyszami. Towarzyski pojedynek Polska – Łotwa odbędzie się 21 listopada, również od g. 20:45.

