„Polski Messi” na radarze Michała Probierza? Liverpool zachwyca się golem Polaka

Odkąd trener Fernando Santos pożegnał się z pracą w piłkarskiej reprezentacji Polski, polscy kibice mogą spodziewać się procesu odmładzania teamu Biało-Czerwonych. Na taki kierunek postawił bowiem Michał Probierz, który ma za sobą już pierwsze zgrupowanie i mecze w roli selekcjonera. Swoje szanse dostał m.in. Patryk Peda, obrońca, który był zdecydowanie nieoczywistym wyborem do polskiej kadry.

Mateusz Musiałowski czaruje niczym „polski Messi”

Można zatem nieco bardziej śmiało zasygnalizować to, co od dłuższego czasu w Anglii robi polski ofensywny pomocnik, w trykocie Liverpoolu. Mateusz Musiałowski w mieście The Beatles występuje od 2020 roku. Pochodzący z Katowic piłkarz zachwyca swoimi boiskowymi popisami, otrzymał nawet przydomek „polski Messi”.

Polak tym razem popisał się pięknym golem w meczu EFL Trophy, gdzie rywalem młodzieżowej drużyny Liverpoolu było AFC Barrow. Trafienie pojawiło się nawet na oficjalnym profilu seniorskiego teamu The Reds. Kibice są zachwyceni tym, jak efektownym uderzeniem popisał się polski zawodnik.

Może czas, żeby Musiałowski mógł znaleźć swoje miejsce w seniorskiej drużynie Biało-Czerwonych? Warto dodać, że mający 20 lat gracz ma na swoim koncie występy w młodzieżowych drużynach narodowych, poczynając od kadry U-14, a kwitując na tej najstarszej, czyli U-21. Ten piłkarz jest dobrze znany trenerowi Probierzowi.

Dwa mecze reprezentacji Polski w listopadzie

Biało-Czerwoni znajdują się w bardzo trudnym położeniu w kontekście bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Polacy w listopadzie zagrają swój ostatni mecz o stawkę, podejmując na PGE Narodowym Czechów. To wicelider grupy E, które ma punkt przewagi nad Polską, a dodatkowo jeden mecz rozegrany mniej. Spotkanie Polska – Czechy zaplanowano na 17 listopada, początek o godzinie 20:45.

Oprócz gry w eliminacjach ME 2024 Biało-Czerwoni zaliczą jeszcze jeden pojedynek. Średnio udany rok 2023 Polacy zamkną ponownie starciem na PGE Narodowym, gdzie zespół trenera Michała Probierza zmierzy się z Łotyszami. Towarzyski pojedynek Polska – Łotwa odbędzie się 21 listopada, również od g. 20:45.

