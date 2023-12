Jakub Kwiatkowski odsunięty od reprezentacji Polski! PZPN zaszokował

Według najnowszych doniesień medialnych Jakub Kwiatkowski już niebawem odejdzie z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dotychczasowy team manager naszej kadry narodowej został już od niej odsunięty.

Jakub Kwiatkowski odsunięty od kadry

Jakub Kwiatkowski był wieloletnim pracownikiem PZPN, gdzie został zatrudniony dekadę temu. Początkowo pełnił funkcję rzecznika prasowego federacji, a później łączył to stanowisko z rolą team managera. W efekcie pracował przy naszej kadrze na czterech wielkich turniejach – dwóch mistrzostwach Europy (2016 i 2020) oraz mistrzostwach świata (2018 i 2022). W tym czasie był świadkiem zarówno sporych sukcesów jak i gorszych momentów drużyny Biało-Czerwonych.

Decyzja związku jest więc niespodziewana, bo wcześniej nic nie zapowiadało, by tak doświadczony pracownik musiał nagle odejść ze stanowiska. Tymczasem informacje opublikowane w serwisie meczyki.pl są jednoznaczne. Kwiatkowski został odsunięty od stanowiska team managera, a niebawem odejdzie z PZPN w ogóle.

Kulisy odejścia Jakuba Kwiatkowskiego

Dodatkowo był on bardzo ceniony przez samych piłkarzy i to nie tylko doświadczonych liderów, lecz również tych z młodszego pokolenia. Duże doświadczenie sprawiało, że z jego pomocy chętnie korzystali też kolejni selekcjonerzy. Tych spotkał aż sześciu: Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka, Paulo Sousę, Czesława Michniewicza, Fernando Santosa i Michała Probierza.

Z kolei serwis Weszlo.com przekazał, że informację o odwołaniu z funkcji team managera Kwiatkowski usłyszał od aktualnego selekcjonera reprezentacji Polski, a później zostało to potwierdzone w obecności Cezarego Kuleszy i Łukasza Wachowskiego. W tej chwili nie wiadomo jednak, kto zastąpi Jakuba Kwiatkowskiego i czy w ogóle będzie to nowa osoba. „Niewykluczone, że funkcję rzecznika prasowego PZPN przejmie Tomasz Kozłowski, który do tej pory był dyrektorem Departamentu Komunikacji i Mediów” – czytamy na „Weszło”.

