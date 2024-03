Jego powinien powołać Probierz. Lewandowski radzi selekcjonerowi

W czwartek 14 marca po wieczornych meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz poda listę powołanych zawodników na baraże o Euro 2024. Przypomnijmy, biało-czerwoni zagrają z Estonią i – jeśli wygrają – o bezpośredni awans na mistrzostwa Europy powalczymy z triumfatorem spotkania Walia – Finlandia.

Robert Lewandowski doradza, kogo powołać

Selekcjoner wciąż nie zdecydował, kto na pewno znajdzie się w kadrze. W mediach spekuluje się, że mogą pojawić się debiutanci, ale sam szkoleniowiec niewiele na ten temat mówi. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski postanowił podpowiedzieć Michałowi Probierzowi, kogo powinien powołać.

W wywiadzie dla TVP Sport napastnik FC Barcelony w samych superlatywach wypowiedział się o Kamilu Grosickim, który mimo zaawansowanego wieku, bryluje w PKO BP Ekstraklasie. Do tej pory strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst, co jest imponującym wynikiem. – Gdy wyróżniasz się w Ekstraklasie, to automatycznie jesteś kandydatem do powołania. Faktycznie, „Grosik” wygląda bardzo dobrze, przede wszystkim pod względem fizycznym – przyznał.

– Oczywiście, wiadomo, że Ekstraklasa jest mniej wymagająca w porównaniu do zagranicznych lig, czy Ligi Mistrzów. Ale jeśli jesteś postacią, która gra, strzela gole, asystuje i wybija się ponad przeciętność, to automatycznie jesteś zawodnikiem, który powinien być w tej reprezentacji – dodał.

Robert Lewandowski: On mógłby pomóc

Kapitan reprezentacji Polski podkreślił, że Kamil Grosicki ma duże doświadczenie, które mogłoby się przydać w kluczowym momencie. – Z „Grosikiem” znamy się wiele lat i wiele w tej kadrze przeżyliśmy. Zawsze jest z nim sympatycznie. Każdy zawodnik z doświadczeniem to wartość dodana, szczególnie dla młodych – kontynuował.

– Gra w reprezentacji jest stresująca, wymagająca, potrafi splątać nogi przed samym wyjściem na mecz. Takie doświadczenie poprzez rozmowę mogłoby pomóc – zakończył.

