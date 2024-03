Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem? Legenda nie ma wątpliwości

Od meczu z Walią nie zależy tylko to, czy awansujemy na Euro 2024. Po tym spotkaniu dowiemy się, czy selekcjonerem reprezentacji Polski pozostanie Michał Probierz. Przypomnijmy, objął on kadrę pod koniec nieudanych eliminacji i zastąpił Fernando Santosa, który zawiódł na całej linii. Mimo że kontrakt 51-latka obowiązuje do 2026 roku, to jest w nim zapis, że w przypadku braku kwalifikacji na mistrzostwa Starego Kontynentu PZPN może wcześniej rozwiązać umowę.

Michał Probierz wymownie nt. swojego ostatniego meczu w kadrze

Na ostatniej konferencji prasowej przed meczem z Walią Michał Probierz został zapytany, czy nie boi się tego, że mecz z Walią może być jego ostatnim na fotelu selekcjonera reprezentacji Polski. – Bać to się mogę śmierci i choroby bliskich – odparł.

– Tyle lat już jestem trenerem, że humorystycznie mówiąc, jedną ręką podpisujesz kontrakt, a drugą trzymasz walizkę. Tyle razy mnie już zwalniali i zatrudniali, że zdaję sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, by wygrać i tym człowiek żyje, bo to jest najważniejsze. To, czy prowadzę dzieci, seniorów, czy reprezentację, robię wszystko najlepiej, jak potrafię – dodał.

Michał Probierz powinien zostać selekcjonerem?

Na temat przyszłości Michała Probierza na łamach TVP Sport wypowiedział się były reprezentant Polski – Jacek Krzynówek. Legendarny skrzydłowy został zapytany, czy 51-letni trener powinien zostać na stanowisku nawet mimo braku awansu. – Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Michał Probierz bez względu na końcowy rezultat powinien zostać w reprezentacji. Ja podczas swojej kariery miałem czterech selekcjonerów. Michał Probierz od czasów Paulo Sousy też jest czwartym trenerem kadry. Coś tu jest nie tak, jak powinno – stwierdził.

– Niech Probierz doprowadzi do końca proces odmładzania reprezentacji, który rozpoczął Jerzy Brzęczek. Pozostanie na stanowisku Michała Probierza, nawet w przypadku porażki, będzie dobre dla polskiej piłki. Kadra to nie klub, rozumiem to podejście, natomiast musi być zachowana jakaś ciągłość pracy. Michał Probierz z pewnością ma plan na dalsze mecze kadry – zakończył.

