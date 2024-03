Słynny piłkarz uderzył w Polski zespół. Doczekał się odpowiedzi Probierza

Reprezentacja Polski wywalczyła awans na EURO 2024. Sukces nie przyszedł łatwo. Biało-Czerwoni męczyli się w eliminacjach i nie uzyskali bezpośredniej kwalifikacji. Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz, który poprowadził zespół w ostatnich kilku meczach nie przegrywając żadnego z nich. Jego drużyna pokonała Estonię i Walię w barażach i w czerwcu zagra na niemieckich boiskach.

Michał Probierz odpowiedział legendzie futbolu

Michał Probierz szybko rozpoczął przygotowania do mistrzostw Europy. Czeka go monitoring piłkarzy oraz bazy treningowej, w której będą stacjonować Biało-Czerwoni. Najprawdopodobniej będzie to Poczdam, choć może się to jeszcze zmienić. Z pewnością będzie musiał znaleźć sposób na poprawę gry zespołu w ofensywie, gdyż w starciu z Walią Polska nie oddała ani jednego groźnego strzału w bramkę rywali.

Po awansie Probierz i tak musi się mierzyć z krytyką. Szpilę w selekcjonera wbiła legenda światowego futbolu. Marco van Basten stwierdził, że Polska to „sztywny zespół”, któremu za bardzo nie chce się grać w piłkę. Na słowa słynnego holenderskiego napastnika zareagował sam selekcjoner. W rozmowie z WP Sportowe Fakty zażartował z wypowiedzi, mówiąc, że nie ma do niego o to pretensji, gdyż van Basten tak samo jak on jest fanem golfa. Dodał także, iż otrzymał sporo dobrych słów za grę swojego zespołu.

– Wybaczam mu, bo lubi grać w golfa, tak jak ja. Jeżeli chodzi o te słowa: zawsze ktoś coś powie, a ja akurat uważam, że mecz z Walią był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Mówili to nawet walijscy kibice. Zaczepiali mnie po spotkaniu i chwalili nas, że dawno nie widzieli tak ofensywnie grającego zespołu na wyjeździe. Do naszej szatni po meczu przyszedł prezes tamtejszej federacji, pogratulował nam awansu – opowiedział Probierz.

twitter

Polacy rozpoczną EURO 2024 meczem z Holandią

Polacy rozpoczną zmagania na EURO 2024 meczem przeciwko Holandii 16 czerwca 2024 roku w Hamburgu. Oprócz „Pomarańczowych” rywalem zespołu Michała Probierza będą także Austriacy i Francuzi.

