Wielkie przebudzenie. Gol Polaka i szaleństwo w Belgii!

Przed tym sezonem Michał Skóraś został zawodnikiem Club Brugge. Na początku jego sytuacja w klubie była fatalna. Skrzydłowy nie otrzymywał zbyt wielu szans na grę. To sprawiło, że wypadł z reprezentacji Polski i wcale nie można było się temu dziwić. Teraz jednak ma okazję do tego, by potwierdzić swój talent i umiejętności.

Michał Skóraś rozkręca się w Belgii

Pod wodzą tymczasowego trenera – Nicky'ego Hayena – Skóraś odzyskuje formę i przede wszystkim radość z gry. W trzech poprzednich meczach wybiegał w podstawowym składzie. Nie inaczej było w niedzielnym starciu z Royal Antwerp. W nim Skóraś wpisał się na listę strzelców. To pierwszy gol Polaka w Jupiler League. 24-latek uderzył kapitalnie z lewej nogi sprzed pola karnego. Widać było u niego ogromną radość, a na trybunach zapanowało szaleństwo. Chyba nie było osoby na stadionie, która nie życzyłaby mu pierwszej bramki dla Club Brugge.

