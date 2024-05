Kolejne problemy Michała Probierza przed Euro 2024. Kontuzja znanego reprezentanta

Sensacyjne wieści pojawiły się w przestrzeni medialnej po wypowiedziach ze strony selekcjonera Michała Probierza. Trener reprezentacji Polski zasugerował, że Matty Cash ze względów zdrowotnych może stracić szanse na udział w Euro 2024.

Media: Matty Cash kontuzjowany. Czy dołączy do kadry Michała Probierza?

Piłkarz występujący w Premier League nie jest pierwszym wyborem trenera reprezentacji Polski. Wydaje się, że po prawej stronie boiska dużo wyższe notowania ma Przemysław Frankowski. Cash zdaniem informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl miał naciągnąć mięsień łydki, który może oznaczać pauzę 7-10 dni.

Czasu do rozpoczęcia Euro 2024 jest niewiele, bo pierwszy mecz Polaków już 16 czerwca. Wcześniej reprezentacja spotka się na zgrupowaniu przedturniejowym (początek 2 czerwca).

Co więcej, już 29 maja trener Probierz ma ogłosić listę powołanych na mistrzostwa Europy. Przypomnijmy, że każdy z selekcjonerów będzie mógł zabrać na turniej do Niemiec grupę aż 26 zawodników.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

