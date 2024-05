Radosław Majecki wygryzie Wojciecha Szczęsnego? Rewelacyjna forma bramkarza

Warto przypomnieć, że Radosław Majecki wyjeżdżał z Polski, jako wielki talent, o ugruntowanej pozycji. Jako bramkarz Legii Warszawa pokazał się z bardzo dobrej strony, pozwalając odetchnąć kibicom stołecznego klubu w kwestii następcy legendy klubu, Artura Boruca. Majecki został jednak sprzedany do Francji, do AS Monaco.

Radosław Majecki w świetnej formie w AS Monaco

Po zdobyciu mistrzostwa Polski w sezonie 2019/20 polski bramkarz przeniósł się definitywnie (wcześniej wypożyczenie powrotne do Polski) na francuską ziemię za około 7 milionów euro, podpisując długoletnią umowę, bo aż do czerwca 2024 roku.

Majecki głównie jednak pełnił rolę rezerwowego, bądź nawet nieobecnego w kadrze meczowej AS Monaco. Z tego względu Polak był wypożyczony do belgijskiego Cercle Brugge, gdzie miał okazję pokazać swoje umiejętności. W Belgii Majecki zanotował łącznie 34 ligowe mecze. Po powrocie do Monaco (sezon 2023/24) polski bramkarz ponownie musiał przełknąć gorzką pigułkę, zostając rezerwowym.

Karta odwróciła się w decydującym momencie najświeższej kampanii ligowej. Słabsza forma Philippa Köhna sprawiła, że Majecki dostał szansę i trzeba przyznać, że w pełni ją wykorzystał. Siedem czystych kont w dwunastu meczach mówi samo za siebie. Dzięki temu AS Monaco zapewniło sobie drugie miejsce w tabeli na koniec, przegrywając rywalizację jedynie z nieosiągalnym dla konkurencji Paris Saint-Germain.

Efekt? Jak poinformował Fabrizio Romano, Polak zapracował na nowy kontrakt w Monaco. Niewykluczone, że jego wysoka dyspozycja nie umknie uwadze trenerowi Michałowi Probierzowi. Majecki z pewnością ma papiery na to, żeby po trzech latach (debiut 9 października 2021 roku) powrócić do seniorskiej reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że w składzie kadry znajduje się inny rewelacyjnie spisujący się bramkarz w Ligue 1, Marcin Bułka. Jego Nicea zajęła na koniec sezonu 5. miejsce w tabeli.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

