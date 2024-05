Lewandowski dopiero co rozpoczął mecz, a już zaskoczył. Polak pokazał klasę

FC Barcelona kończy rozczarowujący sezon 2023/2024. Do rozegrania pozostał im jeszcze jeden mecz ligowy. Przedostatni występ w La Liga w obecnych rozgrywkach zakończył się jednak przekonującym zwycięstw nad Rayo Vallecano 3:0. Spory wkład w triumf miał Robert Lewandowski, który poprawił swój dorobek strzelecki.

Lewandowski z ekspresowym trafieniem dla FC Barcelony

Kibice Dumy Katalonii żyją już tym, co wydarzy się w zespole po zakończeniu sezonu. Mimo to mogli się ucieszyć, gdy już na początku meczu Robert Lewandowski zdobył bramkę. W trzeciej minucie Lamine Yamal miękko dograł do stojącego w polu karnym Polaka. Ten w okolicy „jedenastki” przyjął piłkę klatką piersiową i momentalnie uderzył z woleja. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia przy tak silnym strzale z małej odległości.

Rywale nie chcieli sprowadzić się tylko do defensywy i szukali swoich akcji. Barca grała ostro, przez co do końca pierwszej połowy „zarobiła” trzy żółte kartki. Więcej bramek w pierwszej części spotkania nie zdobyła. Te padły w drugiej części drugiej połowy. W 72. I 75. Minucie na listę strzelców wpisał się Pedri. Hiszpan zakończył mecz z dubletem.

Choć Barca miała znaczącą kontrolę nad meczem, w tym nad posiadaniem piłki, to goście mieli kilka akcji na zagrożenie bramce ter Stegena. Brakowało jednak solidnego wykończenia, przez co Niemiec na koniec zachował czyste konto.

„Lewy” z małymi szansami na kolejną koronę króla strzelców La Liga

Dla Roberta Lewandowskiego było to 18. trafienie w obecnym sezonie La Liga. Do lidera klasyfikacji strzelców, Alexandra Sorlotha z Villareal, Polak traci jednak pięć goli. W ostatniej kolejce sezonu Barca zmierzy się z Sevillą. Zespół Xaviego Hernandeza zapewnił już sobie wicemistrzostwo Hiszpanii.

