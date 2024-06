Fatalne wieści z meczu reprezentacji. Kuriozalny gol i kontuzja wybrańca Probierza

Piłkarska reprezentacja Polski już 2 czerwca rozpocznie zgrupowanie przed Euro 2024. Wśród wybrańców trenera Michała Probierza jest Oliwier Zych, jako czwarty z bramkarzy. Młody chłopak pokazał się z solidnej strony w PKO BP Ekstraklasie, grając dla Puszczy Niepołomice. Niestety, 1 czerwca 2024 roku Zych nie będzie wspominał najlepiej…

Oliwier Zych popełnił fatalny błąd, młodzieżówka przegrała

W towarzyskim meczu młodzieżówek U-21 Polski i Macedonii Północnej gospodarze mieli zaprezentować piłkę, dającą przede wszystkim wygraną, czyli wprowadzającą w dobry nastrój do pracy na przyszłość. Drużyna trenera Adama Majewskiego przegrała jednak niespodziewanie 1:2. Niestety, przy trafieniu na 0:2 dla przyjezdnych fatalny błąd popełnili Olwier Zych do spółki z obrońcą Maksymilianem Pingotem.

twitter

Można zrzucić część winy na warunki atmosferyczne, nasiąknięta murawa sprawiła, że piłka nieco inaczej przemierzała kolejne metry po podaniu, mogąc zaskoczyć bramkarza. Co jednak gorsze, Zych przy próbie ratowania sytuacji doznał kontuzji. Bramkarz Puszczy musiał przedwcześnie opuścić boisko. Czy to przekreśli szanse na jego udział w zgrupowaniu reprezentacji? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Jedno jest pewne, Zych i tak nie będzie brany pod uwagę przy ostatecznych, turniejowych powołaniach Probierza.

Z pozytywów warto odnotować trafienie, jak się okazało, jedynie honorowe autorstwa Karola Borysa. Piłkarz, który był wielkim talentem Śląska Wrocław, w trakcie zakończonego niedawno sezonu przeniósł się do ligi belgijskiej. W swoim debiucie w kadrze U-21 Borys pokazał, że ma to „coś”, co pozwala zaistnieć na boisku, choćby wchodząc na murawę w roli rezerwowego.

twitter

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

Czytaj też:

Kibice w Austrii przypomnieli o tragicznej śmierci Polki. Mówią o wielkiej hańbieCzytaj też:

Ważna zmiana przed finałem Ligi Mistrzów. Kibice muszą być na to przygotowani