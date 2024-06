To fatalne wieści dla trenera Michała Probierza, który jest na ostatniej prostej w kontekście powołań do reprezentacji Polski na Euro 2024. Arkadiusz Milik pod nieobecność Roberta Lewandowskiego (na ławce rezerwowych), rozpoczął mecz z Ukrainą od początku. Już w 2. minucie napastnik Juventusu poczuł ból po jednym ze starć i przy pomocy członków sztabu medycznego kadry musiał opuścić boisko. Jego miejsce zajął ofensywny pomocnik Kacper Urbański.

Euro 2024: Arkadiusz Milik kontuzjowany. Fatalne wieści z Warszawy

Warto przypomnieć, że Milik opuścił również wcześniejsze mistrzostwa Europy, również ze względu na kontuzję. Napastnik, który objawił się światu m.in. podczas Euro 2016, niestety w trakcie kariery zaliczył kilka poważnych urazów. Wiele wskazuje, czego rzecz jasna nie życzmy, że ponownie napastnik grający na co dzień w Serie A, będzie dłużej pauzował...

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

