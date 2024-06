Duża zmiana przed meczem z Francją. Probierz zdradził kogo zdejmie

Reprezentacja Polski zakończy zmagania w mistrzostwach Europy. Po porażkach z Holandią i Austrią stało się jasne, że starcie z Francją będzie meczem o honor. Podczas sobotniej konferencji prasowej Michał Probierz mówił, że na starcie z Trójkolorowymi kadra wyjdzie najmocniejszym składem. Traktuje ten pojedynek jako sprawdzian przed Ligą Narodów i zbliżającym się początkiem eliminacji mistrzostw świata.

Wojciech Szczęsny nie zagra w meczu z Francją

Selekcjoner reprezentacji Polski jeszcze raz wyszedł do mediów w niedziele podczas treningu kadry w Hanowerze. Wyjawił, że porównaniu z poprzednimi zmianami dojdzie do dużej zmiany. Wojciech Szczęsny nie wystąpi w spotkaniu. Miejsce piłkarza Juventusu zajmie Łukasz Skorupski lub Marcin Bułki. Probierz nie wyjawił, który z bramkarzy dokładnie stanie między słupkami.

Odwołał się za to do informacji dotyczących zakończenia kariery reprezentacyjnej. W związku z potencjalnym brakiem gry Szczęsnego w ostatnim meczu można było przypuszczać, że starcie z Austrią było ostatnim, w jakim zobaczyliśmy filar kadry. Probierz zdementował te doniesienia. Póki co zaprzeczył odejściu bramkarza z reprezentacji, ale sam czeka na więcej szczegółów.

– Wojtek nie odchodzi, bo z jego strony nie ma konkretnej deklaracji. Nie oceniałbym tego tak, że on odchodzi. Na razie traktujemy to jako fakt medialny. Trzeba to uszanować i podjąć rozmowy – powiedział Michał Probierz cytowany przez TVP Sport.

Polacy zakończą Euro 2024 meczem z Francją

Mecz Polska – Francja kończący udział Biało-Czerwonych w Euro 2024 odbędzie się we wtorek, 25 czerwca, o godzinie 18:00 w Dortmundzie. Po nim zespół wróci do kraju. W tym samym czasie bezpośredni mecz rozegrają także Holendrzy i Austriacy.

