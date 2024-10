Szokująca statystyka reprezentacji Polski. Po kilku latach nastąpił koniec!

Na przestrzeni lat utarło się, że warszawski gigant jest obiektem, na którym nie gra się rywalom, przyjeżdżającym na mecze o stawkę z piłkarską reprezentacją Polski. Bilans meczów Biało-Czerwonych w roli gospodarza na PGE Narodowym nadal jest korzystny. Jak wyliczył Wojciech Papuga z TVP Sport, po sobotnim meczu z Portugalią (1:3), na 33 mecze, Polacy wygrali 19, do tego doszło 9 remisów i 5 porażek.

PGE Narodowy stracił swoją magię dla reprezentacji Polski

Problem jednak w tym, że na dziewięć ostatnich meczów o punkty w Warszawie, Polacy zdołali wygrać zaledwie trzy z nich. Czterokrotnie gospodarze przegrywali. Dla porównania, na przestrzeni czasu od marca 2013 do listopada 2021, Polska w meczu o punkty nie przegrała na murawie PGE Narodowego ani jednego meczu. Wychodzi zatem na to, że przez 8 lat reprezentacja w Warszawie nie znalazła pogromcy w starciach o stawkę, nie wliczając w to meczów towarzyskich.

Czar prysł w listopadzie 2021 roku, po porażce (1:2) z Węgrami. To wówczas na ławce rezerwowych, choć w roli piłkarza niezgłoszonego do składu, mecz oglądał Robert Lewandowski. To była końcówka kadencji Paulo Sousy. To były eliminacje do mistrzostw świata, które ostatecznie dokończył z pozytywnym skutkiem Czesław Michniewicz.

W ostatnim czasie Polacy przegrywali też mecze w ramach Ligi Narodów UEFA w Warszawie. W 2022 roku z Belgią (0:1) i Holandią (0:2), do tego ta ostatnia z Portugalią (1:3). Ostatnia wygrana na PGE Narodowym? Marzec 2024, półfinał baraży o Euro 2024, Polska pokonała Estonię 5:1.

