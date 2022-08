Szokująca i kontrowersyjna decyzja szefa SSC Napoli. Chodzi o graczy z Afryki

SSC Napoli podczas tego okna transferowego zdecydowało się dokonać kadrowej rewolucji. Z klubem z Neapolu pożegnało się już kilku bardzo ważnych zawodników jak Dries Mertens, Lorenzo Insigne czy Kalidou Koulibaly, a to raczej jeszcze nie jest koniec zmian. Według medialnych doniesień do ekipy, której wciąż piłkarzem jest Piotr Zieliński, ma trafić kilku graczy, choć najprawdopodobniej nie będą to zawodnicy z Afryki.

Szokująca deklaracja Aurelio De Laurentiisa

Piłkarze z tego kontynentu, którzy są reprezentantami swoich państw, w okresie zimowym biorą zazwyczaj udział w Pucharze Narodów Afryki, przez co osłabiają swoje drużyny. Taki obrót spraw od lat irytuje działaczy klubów, a w szczególności Aurelio De Laurentiisa, czyli właściciela SSC Napoli. 73-latek postanowił z tym skończyć i przedstawił bardzo kontrowersyjne stanowisko.

Wyjawił, że kierowany przez niego zespół z Neapolu nie będzie już dłużej zatrudniać afrykańskich graczy. Jednak przedstawił też jeden warunek, który musi zostać spełniony, aby piłkarze z Afryki dołączyli do Azzurrich. – Nie będziemy już podpisywać umów z zawodnikami z Afryki, chyba że zgodzą się na zrzeczenie z gry w Pucharze Narodów Afryki. Albo to podpiszą, albo nie będzie transferów – powiedział w rozmowie z ESPN.

Szef SSC Napoli, który znany jest z tego, że nie gryzie się w język, na tym nie poprzestał. Postanowił dodać w tej sprawie jeszcze kilka mocnych zdań. – Rozgrywki te trwają w tym samym czasie co nasza Serie A. Jesteśmy idiotami, gdyż płacimy im pensje za grę nie dla nas, lecz dla reprezentacji, do czego zobowiązują nas zapisy w ich kontraktach wymagane przez FIFA – wypalił.

