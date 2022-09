Ujawniono szokujące zeznania Paula Pogby. Piłkarz przeżył chwile grozy

Kilka tygodni temu Paul Pogba zdecydował się na szokujące wyznanie. Wyjawił, że był szantażowany przez grupę przyjaciół z dzieciństwa. Proceder zakończył się przekazaniem pieniędzy. 29-latek musiał zapłacić szantażystom haracz wynoszący 100 tysięcy euro. To jednak nie koniec. Francuskie media dotarły do zeznań piłkarza, a te są doprawdy szokujące.

Media dotarły do zeznań Paula Pogby. Szokujące doniesienia

Jak informuje dziennik „Le Monde”, gwiazdor Juventusu w marcu tego roku spędzał czas ze swoimi znajomymi. Pewnego dnia, około północy został przez nich odprowadzony do pokoju hotelowego. Nakazali mu wyłączyć telefon, a po chwili do pomieszczenia weszło dwóch mężczyzn. Obaj byli zakapturzeni i wyposażeni w kamizelki kuloodporne. Co więcej, byli uzbrojeni.

– Wycelowano we mnie pistolet, więc powiedziałem, że zapłacę – miał powiedzieć Paul Pogba, cytowany przez „Le Monde”. Jak wynika z zeznań pomocnika, szantażyści utrzymywali, że to opłata za „ochronę”, którą mu zapewniali przez ostatnie kilka lat. Początkowo zażądano od francuskiego zawodnika aż 13 milionów euro, w tym trzech milionów w gotówce.

Dodatkowym zaskoczeniem jest fakt, że wśród pięciu oskarżonych znalazł się jeden z braci 29-latka Mathias Pogba. Trzy lata starszy mężczyzna przebywa obecnie w areszcie, ale nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Potwierdził jedynie, że to on opublikował w internecie film, w którym groził bratu ujawnieniem mogących poważnie zaszkodzić informacji na jego temat.

Warto wspomnieć, że gwiazdor Juventusu jest obecnie kontuzjowany. Ponadto wiele wskazuje na to, że Francuz nie zdąży się wyleczyć i nie wystąpi w zbliżających się mistrzostwach świata.

