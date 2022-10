Dramat w galerii handlowej. Zawodnik Serie A został dźgnięty nożem

Jedna osoba zginęła a sześć kolejnych zostało rannych – taki jest oficjalny bilans ataku nożownika w centrum handlowym Milanofiori w Assago pod Mediolanem. 46-letni mężczyzna rzucił się z nożem na przypadkowe osoby, które robiły zakupy w hipermarkecie.

Wśród rannych jest znany piłkarz Serie A – Pablo Mari występujący w klubie AC Monza. Hiszpan został przed sezonem wypożyczony z Arsenalu Londyn.

Klub i inni piłkarze wspierają Pablo Mariego. AC Monza na swoim Instagramie zamieściła emocjonujący wpis, który skomentowało wielu sympatyków zespołu, ale także zawodnicy innych drużyn. „Drogi Pablo, jesteśmy tu wszyscy blisko Ciebie i Twojej rodziny, kochamy Cię, walcz dalej, jesteś wojownikiem i wkrótce wyzdrowiejesz!” – czytamy.

Alessandro Galliani: Nóż o kilka cm minął płuca

Z relacji samego piłkarza wynika, że zawodnik w momencie ataku nożownika był feralnego dnia w galerii. Zawodnik szedł wraz z żoną i synem, który siedział w wózku popychanym przez niego. Nagle Pablo Mari poczuł ból w plecach, podobny do bardzo silnego skurczu, po czym zobaczył, jak agresywny mężczyzna dźga inną dziewczynę w gardło.

Na łamach „La Gazetty dello Sport” ukazała się rozmowa z prezesem zarządu AC Monzy – Alessandro Gallianim, który wraz z trenerem Raffaele Palladino kontaktował się z ich zawodnikiem. – Dzisiaj miałam szczęście, bo widziałam, jak umierają przede mną osoby – miał powiedzieć Pablo Mari przedstawicielowi klubu.

Według relacji prezesa zarządu AC Monza nóż, który napastnik wbił w plecy zawodnika Serie A, o kilka centymetrów minął płuca. – Piłkarza prawdopodobnie uratował jego wzrost – skomentował Galliani. Przypomnijmy, zawodnik ma 193 cm wzrostu.

Prezes AC Monza: Mari miał siłę żartować

29-latek spędził ostatnią noc w szpitalu, a w piątek przejdzie operację zszycia mięśnia. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo Czas rekonwalescencji piłkarza jeszcze nie jest znany. Klub musi czekać, aż chirurg dokona pełnej diagnozy.

Galliani powiedział dziennikarzom „La gazetty dello sport”, że Pablo Mari to niesamowity gość. – Miał siłę żartować, mówiąc mi, że w poniedziałek będzie na boisku. Przekazałem mu pozdrowienia od prezydenta Berlusconiego i wszystkich towarzysze, którzy chcieliby tu przyjechać, nawet gdyby oczywiście nie było to możliwe – kontynuował.

Napastnik został schwytany

„La Gazetta dello Sport” poinformowała, że napastnik, zidentyfikowany i aresztowany przez policję. Mężczyzna miał zaatakować również cztery inne osoby, w tym pracownika centrum handlowego, który stracił życie. – To szokująca wiadomość – kontynuował Galliani, dodając, że to, co się wydarzyło, wydaje się paradoksalne dla miasta takiego jak Mediolan. – Nie jest możliwe, aby ktoś wstał rano, aby iść do pracy, a potem stracić życie z winy przestępcy zakończył.

