Koniec gry w Napoli? Znany klub chętny na Piotra Zielińskiego

Napoli to rewelacja obecnej odsłony Serie A. Klub z południa Włoch prowadzi aż z przewagą 15 punktów nad drugim Interem Mediolan i 18 nad AS Romą. Zespół Luciano Spalettiego jest na prostej drodze do trzeciego mistrzostwa kraju w historii. Piotr Zieliński jest od lat ważną postacią projektu, lecz według doniesień mediów po sezonie może obrać nowy kierunek.

Liverpool zainteresowany Piotrem Zielińskim

Reprezentant Polski jest związany umową z Napoli do końca przyszłego sezonu. Póki co nie słychać głosów mówiących o przedłużeniu kontraktu. To oznacza, że jeśli Włosi chcą sprzedać pomocnika, to w najbliższym oknie transferowym będą mieli okazję, by na nim jeszcze zarobić. Od lat mówi się o odejściu zawodnika do Anglii. Nie wiadomo na ile wszystkie plotki były prawdziwe, ale wiele nazw brytyjskich klubów powtarza się co jakiś czas.

Według informacji włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, zainteresowany sprowadzeniem 27-latka może być Liverpool. Mistrz Premier League z 2020 roku chętnie widziałby kreatywnego pomocnika w swoim zespole. Romano, który opublikował informację, równocześnie tonuje plotki, wskazując, że póki co nie doszło jeszcze do poważniejszych rozmów. Napoli chce na razie skupić się na wygraniu Serie A.

– Na tę chwilę nie ma nic konkretnego. To niemożliwe dyskutować o transferze, kiedy Napoli jest w 101 procentach skoncentrowane na finalnym etapie sezonu. Nie ma aktualnie prowadzonych rozmów. Ale uważam, że tego lata Zieliński ma duże szanse na odejście – powiedział Fabrizio Romano.

Kariera Piotra Zielińskiego w Napoli i kadrze Polski

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. Wcześniej reprezentował barwy Udinese oraz Empoli, do którego był wypożyczony w latach 2014-2016. W dorosłej kadrze Polski zadebiutował blisko dziesięć lat temu. Od tamtej pory rozegrał w niej 78 spotkań, strzelając 10 goli.

