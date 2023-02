Nowatorski pomysł FIFA. Koniec z trash-talkiem?

O bramkarzach często mówi się, że to najbardziej szaleni zawodnicy na boisku. Ich obrony często wzbogacone są o emocjonalne cieszynki. Nieraz zauważalny jest także trash-talk pomiędzy nimi a napastnikami. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) chce wprowadzić zmiany, które utemperują ich zachowanie.

Zmiany dla bramkarzy podczas rzutów karnych

Podczas ostatnich mistrzostw świata widzieliśmy pokaz umiejętności Emiliano Martineza. Bramkarz Argentyńczyków nie tylko skutecznie bronił, ale także wybijał z rytmu między innymi Francuzów, przeciwników w finale. Podczas konkursu rzutów karnych zawodnik podchodził do piłkarzy „Trójkolorowych”, by wytrącać ich z równowagi poprzez kopanie piłki czy słowne zaczepki. Dopiero w czwartej kolejce jedenastek Szymon Marciniak ukarał go żółtą kartką.

Wedle nowych regulacji FIFA już pierwsza próba prowokacji przeciwników przez bramkarzy miałaby się skończyć żółtą kartką. To stanowczo utemperowałoby emocje i nawyki zawodników na tej pozycji, którzy często poprzez taniec lub „rozkopywanie” okolic jedenastego metra chcą jak najbardziej utrudnić zdobycie bramki przez oponentów. Dziennikarze ESPN zapytali o zdanie samego Martineza, człowieka, który zainspirował FIFA do dyskusji na temat zmiany przepisów.

– Już obroniłem karne, które miałem obronić i nie wiem, czy w karierze, będę miał jeszcze okazję brać udział w takich konkursach. Najważniejsze, że podczas mistrzostw świata oraz Copa America udało mi się zatrzymać rywali i pomóc drużynie w zwycięstwie. To mi wystarczy – powiedział bramkarz Arsenalu.

Emiliano Martinez spokojny o pomysły FIFA

Choć Martinez uważa, że obronił już to, co miał obronić, to dodał później, że podobnie jak do innych przepisów w piłce nożnej, tak i do tej regulacji wszyscy szybko się dostosują.

Czytaj też:

Duże emocje w Bundeslidze. Były trener Lewandowskiego ukaranyCzytaj też:

Filar reprezentacji Polski walczy z czasem. Czy zdąży na mecze el. Euro 2024?