Filar reprezentacji Polski walczy z czasem. Czy zdąży na mecze el. Euro 2024?

Na początku lutego pojawiła się informacja, że Kamil Glik, który od lat stanowi o sile defensywy reprezentacji Polski zmaga się z kłopotami z kolanem. Serwis meczyki.pl poinformował, że defensor Benevento przyleci do Polski, by przejść szczegółowe badania i sprawdzić, czy trzeba tę nogę operować.

Kamil Glik przeszedł operację

Niestety fatalne prognozy się potwierdziły i 35-latek musiał przejść operację artroskopii kolana, którą wykonał lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. Kamil Glik jest już po zabiegu, o czym poinformował na swoim Instagramie. Obrońca Benevento zamieścił na swoich social mediach zdjęcie na szpitalnym łóżku. Defensor ma uniesiony kciuk w górę, który ma pokazać jego obserwującym, że wszystko jest w porządku.

„Zabieg udany, teraz walczymy o jak najszybszy powrót do zdrówka” – napisał w opisie.

instagram

Kiedy Kamil Glik wróci po operacji kolana?

Dziennikarze „Przeglądu Sportowego” ustalili, ile zajmie Kamilowi Glikowi powrót do pełnej sprawności. Według informacji dziennika doktor Jaroszewski miał poinformować swoich współpracowników, że Kamil Glik wróci do gry za sześć tygodni. „Ale może za cztery” – miał dodać.

Kamil Glik jest znany z tego, że robi wszystko, by zdążyć, wyleczyć się na czas, kiedy jest taka potrzeba. Przed mundialem w Katarze obrońca Benevento sprowadził z Polski do Włoch komorę hiperbaryczną, dzięki której mógł się lepiej przygotować do tego czempionatu.

Eliminacje Euro 2024. Kiedy reprezentacja Polski zagra swoje mecze?

W eliminacjach do Euro 2024 reprezentacja Polski będzie walczyła o awans w grupie E, w której zagra z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Eliminacje do mistrzostw Europy rozpoczną się w marcu 2023 roku i zakończą się rok później. Sam turniej z kolei rozpocznie się 14 czerwca i potrwa równo miesiąc.

Swój pierwszy mecz w eliminacjach Biało-Czerwoni rozegrają z Czechami w Pradze dnia 24 marca 2023. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Oba mecze zaplanowane są na godz. 20:45.

Czytaj też:

Były wiceprezes PZPN skomentował decyzję Łukasza Piszczka. Padły mocne słowaCzytaj też:

Zbigniew Boniek zdradził plan Fernando Santosa. „Będzie SOS”