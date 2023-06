Zdobył mistrzostwo Włoch, trafi do wojska. Spory kłopot piłkarza Napoli

Napoli z Piotrem Zielińskim i Bartoszem Bereszyńskim w składzie przez cały sezon radziło sobie znakomicie. Już w połowie sezonu można było zakładać, że tylko potężny kataklizm zabierze im wyczekiwane mistrzostwo Włoch. Wyczekiwane, bo ostatni raz w Neapolu wznoszono puchar 33 lata temu, jeszcze, gdy barwy klubu przywdziewał legendarny Diego Armando Maradona.

Kim Min-jae musi odbyć służbę wojskową

Klub z południa Włoch od kilku dni szykował się na oficjalną fetę, która miała miejsce po ostatnim meczu ligowym z Sampdorią. Po celebracji piłkarze rozjadą się w różne strony. Bereszyński, Zieliński i wielu innych zawodników Napoli szybko dołączy do swoich reprezentacji narodowych, bowiem zbliża się czas międzynarodowych meczów. Przed nieoczekiwanym problemem stanął za to defensor zespołu, Kim Min-jae. Choć Koreańczyk jest kluczowym zawodnikiem swojej kadry i z pewnością, by wystąpił w nadchodzących meczach z Peru i Salwadorem, to czeka go przymusowy pobyt w wojsku.

W Korei Południowej istnieje obowiązek odbycia służby w wojsku dla każdego mężczyzny w wieku 18-28 lat. W normalnych warunkach okres pobytu trwa 21 miesięcy. Istnieje jednak możliwość znacznego skrócenia dla sportowców, którzy zasłużyli się dla kraju dużym, międzynarodowym zwycięstwem. Reprezentacja Korei Południowej wygrała turniej na igrzyskach azjatyckich, co pasuje do warunków krótszej służby. Przez to Min-jae nie spędzi w wojsku blisko dwóch lat, a zaledwie trzy tygodnie.

W tym przypadku nie ma już możliwości skrócenia służby. Selekcjoner reprezentacji, Jurgen Klinsmann będzie musiał sobie radził bez filaru w defensywie, a Min-jae w tym czasie odbędzie podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Obowiązek służby wojskowej w Korei Południowej

W Korei Południowej rygorystycznie podchodzi się do obowiązku służby wojskowej. Przez lata o skrócenie pobytu walczył najpopularniejszy zawodnik reprezentacji, Heung-Min Son. Udało mu się dopiero po wyczekiwanym złocie igrzysk.

