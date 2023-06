Popularny piłkarz został aresztowany. Usiłował zamordować swoją siostrę

Ishak Belfodil jest wychowankiem Paris-Saint Germain, jednak na szerokie wody wypłynął jako zawodnik Olympique Lyon. Tam też postawił pierwsze kroki w dorosłym futbolu. Nigdy nie zawojował europejskiego futbolu, jednak podczas występów we Włoszech lub Niemczech zdobył dużą popularność i stanowił o ataku takich ekip, jak m.in.: Inter Mediolan, Parma, Bologna, Werder Brema, Hoffenheim czy Hertha Berlin. Z tego ostatniego klubu przeszedł do katarskiego Al-Gharafa SC, w którym występuje do dziś. Tym razem zrobiło się o nim głośno, ale z pozasportowych przyczyn.

„Le Parisien”: Ishak Belfodil aresztowany za próbę uduszenia siostry

Według doniesień paryskiego dziennika Ishak Belfoidil został aresztowany w niedzielny wieczór, kiedy przebywał w domu swoich rodziców. Jego 15-letnia siostra poinformowała funkcjonariuszy policji, że jej brat usiłował ją udusić. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zauważyli, że dziewczyna faktycznie miała ślady duszenia, a poza tym była bardzo mocno podrapana. Na szczęście jej stan nie był poważny, a sam zawodnik został przewieziony do aresztu w Yvelines.

Co więcej, 15-latka nie złożyła oficjalnej skargi na swojego brata, mimo tego, że sama zdecydowała się zadzwonić na policję i oskarżyć go o próbę usiłowania zabójstwa. Śledczy badają sprawę, która jest rozwojowa.

Kariera Ishaka Belfodila

Wyżej przytoczyliśmy tylko część zespołów, w których występował Algierczyk, ale po kolei. Po awansowaniu do dorosłej drużyny Olympique Lyon, w grudniu 2012 roku został wypożyczony do Bologny. Latem tego samego roku jego usługami zainteresowała się włoska Parma, która wykupiła go z francuskiej ekipy za 3,5 mln euro. Tam jego wartość wzrosła i po roku gry we Włoszech został kupiony za 5,75 mln euro przez Inter Mediolan.

W drużynie Nerazzurrich nie zrobił przewrotnej kariery, dlatego został wypożyczony do AS Livorno, a po powrocie do Interu wykupiony z powrotem przez Parmę. Po roku jego kontrakt został rozwiązany i znalazł pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładnie FC Baniyas. Wydawało się, że to koniec jego przygody z europejskim futbolem, lecz we wrześniu 2016 roku jego usługami zainteresował się belgijski Standard Liege. Następnie przeniósł się do Werderu Brema, a stamtąd do Hoffenheim i następnie Herthy Berlin.

