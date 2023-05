Złe wieści w sprawie Krzysztofa Piątka. Napastnik reprezentacji Polski właśnie spadł z ligi

Przypomnijmy, że Krzysztof Piątek stał się piłkarzem Herthy Berlin zimą sezonu 2019/20. Napastnik pochodzący z Dolnego Śląska przeniósł się do Niemiec, szukając formy po nieudanym okresie na Półwyspie Apenińskim. Ostatecznie wrócił jednak do Italii, a obecnie jest zawodnikiem Salernitany, będąc na wypożyczeniu z klubu z Berlina.

Krzysztof Piątek może ponownie wrócić do Serie A

Polski napastnik rozkochał w sobie kibiców świetnym sezonem 2018/19. Cracovia sprzedała swojego najlepszego snajpera, który zdobył 21 goli w 26 meczach. Przywitanie z Półwyspem Apenińskim Piątek miał piorunujące. Genoa w 19 spotkaniach ligowych aż 13 razy mogła cieszyć się z goli „Piony”. Rewelacyjnego Polaka na celownik błyskawicznie wziął AC Milan. Piątek trafił do legendarnego klubu, ale tam stracił regularność i… do dzisiaj nie przekroczył bariery 10 ligowych goli w sezonie.

Polak po nieudanym pobycie w Milanie został sprzedany do Herthy. Klub z Bundesligi nie szczędził grosza, ale Piątek ponownie rozczarował. Łącznie przez trzy sezony dla klubu z Berlina zdobył tylko 12 goli. Hertha zdecydowała się wypożyczyć Polaka, a ten szybko znalazł chętnych we Włoszech. Piątek jednak nawet w Italii nie odnalazł skuteczności, którą imponował w pierwszym sezonie swojej gry. Najpierw odbił się od Fiorentiny, a w sezonie 2022/23 rozczarowuje w barwach Salernitany.

W 32 rozegranych meczach Polak zdobył zaledwie cztery gole, dokładając do tego pięć asyst. Zdaniem dziennikarzy „La Gazetta dello Sport” Salernitana nie będzie chętna na wykupienie Piątka. „Piona” może jednak wrócić do Italii, ale jako nowy piłkarz Genoi.

8,5 mln euro za napastnika reprezentacji Polski

Piątek obecnie może kosztować niecałe 10 mln euro. Jak na rynek europejski, zwłaszcza spoglądając na graczy ofensywnych, nie są to wielkie koszta. Szansa powrotu do klubu z Genui może być dużą szansą dla zawodnika, a dodatkowo okazją dla włoskiego teamu.

Genoa po jednym sezonie powraca do Serie A. Zasłużony we Włoszech klub wywalczył awans z drugiego miejsca w tabeli. Zwycięzcą Serie B została za to drużyna Frosinone.

Czytaj też:

Lionel Messi wyrównał rekord wszech czasów. Kolejnym krokiem FC BarcelonaCzytaj też:

Ostre oświadczenie Lechii Gdańsk po skandalu. Mowa o poważnych konsekwencjach